El gremio de petroleros de Santa Cruz busca operadoras internacionales: reclaman inversiones en «la hermana menor de Vaca Muerta»

El gremio petrolero busca que la experiencia de las multinacionales en Vaca Muerta se traslade a Santa Cruz para dinamizar la economía provincial. Foto gentileza.

El desarrollo de los recursos no convencionales en la provincia de Santa Cruz ha tomado un nuevo impulso en la agenda pública tras las recientes declaraciones de Rafael Güenchenen, secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables. El dirigente gremial enfatizó que la formación Palermo Aike, requiere de una aceleración inmediata en sus inversiones para pasar de la etapa de evaluación a una producción de escala industrial.

En un contexto de alta volatilidad energética global, Güenchenen subrayó que “la provincia necesita diversificar su nómina de operadores para reducir la incertidumbre técnica y consolidar el proyecto”.

En este sentido, hizo un llamado directo a firmas con peso en el sector: “Palermo Aike necesita muchos jugadores para desarrollar todo su potencial. Tanto Total como Petrobras pueden volver a invertir en esta región, donde ya tuvieron presencia, y también puede sumarse Chevron, que cuenta con experiencia junto a YPF en Vaca Muerta”, sostuvoel dirigente.

La estrategia del gremio está enfocada en el potencial de la roca madre, sino en la capacidad logística de la región. El secretario general sostiene que Río Gallegos podría convertirse en la segunda ciudad más relevante del país en materia de hidrocarburos no convencionales.

Un punto crítico en el planteo sindical es la situación del empleo local. Güenchenen advirtió sobre la existencia de trabajadores especializados que hoy se encuentran sin actividad, por lo que la reactivación de los yacimientos mediante el shale representaría una solución estructural.

“Llamo a las grandes operadoras del mundo a invertir, porque Palermo Aike es una realidad. En la provincia hay trabajadores petroleros capacitados, con experiencia, hoy sin actividad, y desde el gremio estamos trabajando para que estén en el campo”, señaló.

Respecto a los actores que ya operan en la zona, el dirigente reconoció la labor técnica que vienen realizando CGC e YPF. No obstante, fue firme al solicitar a la operadora de bandera que acelere los plazos de los estudios previstos para fines de este año.

Para el sindicato, la validación de los datos geológicos ya sería lo suficientemente sólida como para acortar los tiempos de espera y comenzar con una campaña de perforación más agresiva y sostenida en el corto plazo.

Según advirtió, el éxito de esta búsqueda de capitales dependerá de una alineación política y empresarial que acompañe el esfuerzo. “Todos deben sumarse al proceso que está impulsando CGC para conseguir inversiones. Hugo Eurnekian está haciendo un trabajo importante llevando Palermo Aike al mundo y ese esfuerzo requiere acompañamiento de todos los actores”, sostuvo.

Desde el punto de vista técnico, la formación ha comenzado a mostrar niveles de sobrepresión y calidad de roca que entusiasman al sector. Güenchenen explicó que los datos obtenidos en los primeros pozos exploratorios son «señales alentadoras» que disminuyen el riesgo para nuevos inversores. A su criterio, la etapa de los diagnósticos teóricos ha concluido, dando paso a una fase donde la presencia de equipos en el campo es la única variable que determinará el éxito del proyecto.

Finalmente, el dirigente gremial buscó equilibrar las expectativas de la población, aclarando que, si bien la oportunidad es histórica, el impacto no será de la noche a la mañana. Aseguró que el desarrollo de Palermo Aike requiere de una planificación de largo plazo y de seriedad por parte de todos los involucrados.

“La etapa de los diagnósticos quedó atrás. El recurso y la oportunidad están dados. El paso siguiente exige decisiones firmes y ejecución sostenida para que Santa Cruz consolide un rol protagónico”, concluyó el secretario general.