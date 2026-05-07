Alerta por nieve, viento y lluvia en Río Negro este viernes 8: en dónde se eleva a naranja
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas que pueden superar los 100 km/h, fuertes precipitaciones y hasta nevadas persistentes que pueden llegar a acumular hasta 30 centímetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Río Negro para este viernes 8 de mayo. La advertencia del organismo incluye viento, lluvia y hasta nieve en la provincia. Cuáles son los peores horarios y las zonas afectadas.
Según precisó el SMN, la alerta amarilla por nieve implica «nevadas persistentes de variada intensidad», con valores de acumulación entre 20 y 30 centímetros.
Con respecto a la alerta amarilla por viento, en el área de cobertura «se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h«. En las zonas donde se eleva a naranja, las velocidades escalan entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar localmente los 110 km/h.
Por último, la alerta amarilla por lluvia significa que se registrarán «abundantes precipitaciones» con valores de precipitación acumulada de «entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local».
Alerta por nieve en Río Negro: peores horarios y zonas afectadas
Las zonas de Río Negro que estarán bajo alerta por nieve este viernes 8 en horas de la tarde son:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Alerta por viento en Río Negro: los peores horarios
Las zonas de Río Negro bajo alerta amarilla por viento desde la madrugada hasta horas de la mañana este viernes son:
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
Por otra parte, en la costa de Adolfo Alsina estarán bajo alerta todo este viernes 8, pero desde la tarde hasta la noche incluida la advertencia se elevará a «naranja».
Mientras tanto, en la costa de Santa Antonio también estarán toda la jornada bajo alerta, pero sólo durante la noche se elevará a «naranja».
En dónde esperan lluvia este viernes en Río Negro
Por último, las zonas bajo alerta amarilla por lluvias en Río Negro este viernes 8 en horas de la tarde son:
- Costa de Adolfo Alsina.
- Costa de San Antonio.
Comentarios