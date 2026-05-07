Alerta por nieve, viento y lluvia en Río Negro este viernes 8: en dónde se eleva a naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Río Negro para este viernes 8 de mayo. La advertencia del organismo incluye viento, lluvia y hasta nieve en la provincia. Cuáles son los peores horarios y las zonas afectadas.

Según precisó el SMN, la alerta amarilla por nieve implica «nevadas persistentes de variada intensidad», con valores de acumulación entre 20 y 30 centímetros.

Con respecto a la alerta amarilla por viento, en el área de cobertura «se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h«. En las zonas donde se eleva a naranja, las velocidades escalan entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar localmente los 110 km/h.

Por último, la alerta amarilla por lluvia significa que se registrarán «abundantes precipitaciones» con valores de precipitación acumulada de «entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local».

Alerta por nieve en Río Negro: peores horarios y zonas afectadas

Las zonas de Río Negro que estarán bajo alerta por nieve este viernes 8 en horas de la tarde son:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Alerta por viento en Río Negro: los peores horarios

Las zonas de Río Negro bajo alerta amarilla por viento desde la madrugada hasta horas de la mañana este viernes son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.



Por otra parte, en la costa de Adolfo Alsina estarán bajo alerta todo este viernes 8, pero desde la tarde hasta la noche incluida la advertencia se elevará a «naranja».

Mientras tanto, en la costa de Santa Antonio también estarán toda la jornada bajo alerta, pero sólo durante la noche se elevará a «naranja».

En dónde esperan lluvia este viernes en Río Negro

Por último, las zonas bajo alerta amarilla por lluvias en Río Negro este viernes 8 en horas de la tarde son:

Costa de Adolfo Alsina.

Costa de San Antonio.



