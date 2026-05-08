Depo Viedma ganó un partidazo y descontó en la serie de cuartos ante San Isidro

Triunfazo y resistencia. El equipo rionegrino dejó en claro que va a pelear hasta el final. (Marcos Aramburu)

En una noche lluviosa en la capital rionegrina y con un gran marco de público, Deportivo Viedma superó a San Isidro por 80-67 en el juego 3 de los cuartos de final de la Liga Argentina de básquet 2025-26. Con este triunfo, el conjunto rionegrino descontó en la serie (1-2) y el sábado buscará repetir en el Ángel Cyetano Arias.

El encuentro comenzó muy disputado, con defensas intensas por parte de ambos equipos que provocaron errores ofensivos y un bajo goleo. En ese contexto, Viedma logró quedarse con el primer cuarto por un ajustado 14-13.

En el segundo, el equipo local, impulsado por el aliento de su gente, mejoró la circulación de pelota y el juego colectivo. Empezó la rotación y otra vez fue el local el que se llevó la mejor parte, porque logró la primera distancia importante del juego. Parcial de 27-21 y 41-34 camino a vestuarios.

El Cayetano Arias tuvo un gran marco de público. (Marcos Aramburu)

Viedma siguió con el control y llegó el descuento

Luego del entretiempo, el quinteto de Guillermo Bogliacino afianzó su funcionamiento, elevó su eficacia ofensiva y fortaleció la defensa, logrando neutralizar la estrategia de Sani. Así, Viedma volvió a quedarse con el cuarto por 22-19 y cerró el tercero arriba 63-53.

En el último, San Isidro intentó reaccionar, manejó mejor los tiempos y fortaleció su defensa para descontar en el marcador. Pero Depo Viedma sacó a relucir su experiencia, administró con inteligencia la pelota y el reloj, y terminó sellando una gran victoria por 80-67 para descontar la serie y ponerse 1-2.

Jeffrey Merchant fue el máximo anotador del vencedor, con 15, en una actuación muy pareja y con muchos puntos altos. Joaquín Petre y Lucas González llegaron hasta 14, Keiver Marcano alcanzó los 9 rebotes (más 8 puntos) y Luciano Cáceres fue el líder de asistencias (7) además de anotar 8 unidades. En San Isidro se destacaron Julian Eydallin (15) y Lautaro Mare (14).