La tarea de FAVEA en salud

FAVEA Neuquén (Familiares, Amigos y Vecinos de Enfermos Agrupados)

NEUQUEN

FAVEA Neuquén nació en 2007 a partir del llamado desesperado de una hija que no podía conseguir una operación para su madre debido a una crisis de anestesistas. Desde entonces trabajamos sin pertenecer a ningún partido político, gremio ni organización lucrativa.

Nuestro objetivo fue, es y seguirá siendo defender una salud pública gratuita y de excelencia para todos, sin diferencias entre quienes pueden pagar y quienes no. También seguimos reclamando que se jerarquice salarialmente a todos los trabajadores de la salud, quienes muchas veces en el anonimato salvan vidas diariamente y enfrentan situaciones de enorme desgaste profesional y emocional.

A lo largo de estos años logramos importantes avances junto a trabajadores de la salud y la comunidad.

Entre ellos, la instalación y compra del acelerador lineal para el tratamiento de pacientes oncológicos. También impulsamos un amparo judicial para mejorar las instalaciones del servicio de Pediatría, aunque consideramos que las refacciones realizadas todavía resultan insuficientes.

Hoy seguimos trabajando por nuevos objetivos. Entre ellos, la incorporación de la vacuna contra el herpes zóster para todos los adultos mayores. Al mismo tiempo, queremos transmitir al gobernador Rolando Figueroa nuestra preocupación porque persisten dificultades de acceso a la salud pública. Consideramos que es necesario invertir más recursos en el sistema sanitario, mejorar las condiciones salariales y laborales de los profesionales y garantizar la cobertura de especialidades que hoy presentan importantes déficits, como psiquiatría, psicología, oftalmología y otras.