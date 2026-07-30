Pase a planta en Río Negro: Weretilneck envió el proyecto a la Legislatura, con nuevos requisitos

El proyecto para el pase a planta permanente del personal temporario del Estado rionegrino ya fue enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura y se estima que será tratado en la sesión del próximo jueves 6.

La iniciativa establece que la fecha de corte para acceder al régimen será el 31 de diciembre de 2025. Con ese criterio, unos 4.200 contratados estarían en condiciones de participar del proceso, según una estimación inicial difundida por el gremio ATE.

El Poder Ejecutivo también remitió otros cuatro proyectos: la autorización para que las Comisiones de Fomento puedan cobrar tasas; la transferencia definitiva de la avenida Bustillo al municipio de Bariloche; una nueva prórroga por tres años del Fondo de Viviendas administrado por ATE; y la cesión de un predio del IPPV en General Roca a la Dirección de Veteranos de Guerra.

Estimación sindical 4.200 Contratados en condiciones de inscribirse es el número que difunde ATE. El gobierno aún no oficializó cantidad.

El último proceso de pase a planta se instrumentó mediante la Ley Nº 5511, sancionada en agosto de 2021, que permitió la incorporación de personal temporario con ingreso hasta el 31 de diciembre de 2020.

La nueva propuesta mantiene, en líneas generales, ese diseño, aunque incorpora dos requisitos: la realización de un examen preocupacional y la presentación de un informe favorable del área de Recursos Humanos sobre el desempeño del agente.

También exige que el trabajador haya desarrollado “tareas normales y habituales en forma ininterrumpida” y hasta el ingreso efectivo a planta, además de no haber acumulado “diez días de suspensión durante los últimos dos años”.

En materia disciplinaria, el criterio no se modifica respecto del régimen anterior. La existencia de un sumario administrativo o de una causa penal no lo excluye al trabajador, aunque sí suspende el trámite hasta la resolución administrativa o judicial.

Asimismo, se mantiene la exigencia de acreditar idoneidad mediante la aprobación de una evaluación y aptitud psicofísica para desempeñar las funciones para las que fue convocado.

El proyecto está dirigido al personal contratado y, en principio, deja afuera a quienes mantienen otras modalidades de vinculación con el Estado provincial. Una parte de esos trabajadores fue regularizada mediante contratos, pero todavía permanecen casos de personal remunerado bajo la modalidad de horas cátedra.

El paquete enviado por el Ejecutivo incluye que las Comisiones cobren tasas y, entre otros, el traspaso definitivo de la Avenida Bustillo al municipio de Bariloche.

Ayer, Weretilneck confirmó que el régimen alcanza al personal contratado, aunque dejó abierta la posibilidad de contemplar algunos casos en la reglamentación, siempre que se trate de agentes que desempeñen “tareas permanentes y habituales”. Aclaró que esa eventual flexibilización no alcanzaría a quienes fueron incorporados para cumplir funciones deportivas o culturales, al considerar que son actividades no permanentes.

“Vamos a intentar darle estabilidad a todos los que tienen tareas permanentes”, afirmó el mandatario durante un diálogo con periodistas en Viedma. También estimó que el proceso podría completarse hacia la última parte del año.

Además, se ratifica que el proceso estará a cargo de una Comisión Ejecutiva Central, que se integrará con representantes del Poder Ejecutivo y de las dos organizaciones sindicales miembros del Consejo de la Función Pública, es decir, ATE y UPCN.

Además, el proyecto amplía el concepto de continuidad laboral. Precisa que no se considerará interrumpida la relación contractual cuando el trabajador haya ejercido funciones gremiales, ocupado cargos políticos o electivos, o cuando haya cambiado de organismo o de modalidad contractual, siempre que exista continuidad en la prestación de servicios y puedan acreditarse las tareas desempeñadas.