Alerta por nieve y lluvia en Neuquén y Río Negro este jueves 30: en dónde se eleva a «naranja» y en qué parte esperan viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este jueves 30 de julio. El organismo advirtió por nieve, lluvia y viento, de las cuales incluso una se eleva a «naranja». Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Neuquén y Río Negro bajo agua: alerta por lluvia en casi todo el norte de la Patagonia

El SMN emitió alerta amarilla por «lluvias persistentes», con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros, aproximadamente. «No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada», indicaron.

A su vez, de este mismo fenómeno la alerta se eleva a «naranja», lo que implica que en determinados sectores se pronostican «lluvias fuertes y persistentes», con valores de precipitación acumulada estimados entre 30 y 60 milímetros. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», añade el parte.

Alerta por lluvia en Río Negro: las zonas afectadas

Las zonas bajo alerta amarilla en horas de la madrugada son:

Este de El Cuy.

General Roca.



Por su parte, estarán bajo alerta amarilla en la madrugada y toda la mañana inclusive en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta y Costa de San Antonio.

Valcheta

En donde estarán bajo alerta amarilla únicamente durante la mañana es en:

Costa de Adolfo Alsina.

Por último, estarán bajo alerta amarilla durante toda la tarde en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Alerta por lluvia en Neuquén: las zonas afectadas

Las zonas que estarán bajo alerta amarilla durante toda la madrugada de este jueves son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Las que estarán bajo alerta tanto en la madrugada como en horas de la mañana son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por su parte, estarán bajo alerta naranja durante toda la tarde y luego en alerta amarilla en la noche en:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Los Lagos.



Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro este jueves 30

El organismo nacional emitió alerta amarilla por «nevadas persistentes de variada intensidad». El parte pronostica valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, aproximadamente. «Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia», acotaron.

Alerta por nieve en Río Negro: las zonas afectadas

Estarán bajo alerta amarilla desde que inicie la madrugada hasta que termine el mediodía en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Las zonas bajo alerta por nieve en Neuquén

Estarán bajo alerta amarilla por nieve en la madrugada y toda la mañana inclusive en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por último, las zonas bajo alerta amarilla toda la noche de este jueves son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Alerta amarilla por viento en Neuquén este jueves 30

El SMN también sacó alerta amarilla por viento que abarca gran parte de la provincia de Neuquén. «El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», señalaron.

Los peores horarios serán tanto durante la tarde como por la noche inclusive y las zonas afectadas son: