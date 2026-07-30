Gracias a Vaca Muerta, Argentina volvió a batir el récord histórico de petróleo y quedó a un paso de superar a Guyana

El auge de Vaca Muerta no solo se mide en la cantidad de exportaciones o dólares generados, sino que también está incidiendo en el posicionamiento de Argentina en el mapa internacional de productores de petróleo. En junio, el país batió nuevamente su récord histórico de producción de crudo y con 910.489 barriles diarios quedó a un paso de desplazar del cuarto puesto de Latinoamérica a nada menos que Guyana.

De acuerdo al análisis realizado por EnergíaON a partir de los registros oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, junio fue un mes con «erre» mayúscula. Y es que al récord que ya se conocía de producción de petróleo de Vaca Muerta, de Neuquén y del gas de Neuquén, se sumó ahora que la producción de petróleo total de Argentina fue también la más alta desde que por primera vez brotó petróleo del subsuelo de Comodoro Rivadavia, allá por 1907.

La demora en conocerse este esperado hito se debe a que por diversas razones, desde hace algunos meses hay una leve demora en la carga definitiva de todos los datos de las más de 50 compañías operadoras del país, es decir las productoras de petróleo.

Esta información se completó finalmente ayer y marcó que en junio se superó el nivel que ya había dejado mayo, y con 910.489 barriles por día es la nueva marca histórica del país, dejando no solo bien lejos los 853.000 barriles diarios que desde mayo de 1998 hasta inicio de este año habían perdurado en lo más alto de las marcas, sino que ahora la meta ya está puesta en llegar a los siete dígitos, al millón de barriles por día.

La anterior marca récord era la de mayo, con 903.700 barriles diarios, lo cual indica que la producción se incrementó un 0,75% en términos intermensuales.

Este hito se dio gracias al impulso de Vaca Muerta que con 634.000 barriles por día del petróleo específico de la formación, representa el 69,63% del crudo argentino, o dicho de forma más simple, representa que casi 7 de cada 10 barriles extraídos en el país, lo hicieron de los campos del shale.

Argentina, a un paso del cuarto puesto de América Latina

Con este nuevo récord bajo el brazo, Argentina se consolida en el mapa de los grandes productores de petróleo a nivel internacional, escalando hasta la quinta posición en América Latina. El podio de este segmento lo lidera Brasil con 3.950.000 barriles por día, seguido por México con 1.750.000 barriles diarios, en ambos casos con gran influencia del offshore.

El tercer puesto corresponde a Venezuela, que de acuerdo a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) comenzó a recuperarse y llegó en junio a 1.070.000 barriles diarios, desplazando a Guyana, que con su desarrollo offshore contó con 920.000 barriles diarios.

Ese cuarto puesto es el que Argentina tiene ahora en la mira de superar, pues se ubicó justo debajo con los 910.489 barriles obtenidos. Pero la meta de las operadoras no es solo esa, sino que lo que se busca es superar el millón de barriles diarios antes de fin de año.

Este objetivo no es una ambición solo declamativa, sino que va en línea con los proyectos exportadores en marcha, dado que no solo Oleoductos del Valle (Oldelval) ya puso en marcha una nueva ampliación de su red de transporte, sino que en enero está previsto el inicio de las exportaciones desde el nuevo puerto de Punta Colorada, en Río Negro, el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).