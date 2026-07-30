De la Patagonia al aula digital: lanzan una app gratuita para enseñar Ciencias Sociales, Naturales y ESI, a través de la historia de Clarita.

Para acceder a la aplicación solo hay que acceder a la Pido la Palabra Editorial. Foto: gentileza

Unos 20 años atrás, nacía el libro «Clarita del Sur» con la intención de cubrir un vacío: la falta de textos que relataran la historia de la Patagonia, destinado a las infancias. Cinco años después, surgió el segundo libro, también protagonizado por Clarita, que cuenta la historia de Argentina. Dos décadas después, llega la app gratuita «Clarita en la escuela» con propuestas para enseñar Ciencias Sociales, Naturales y Educación Sexual Integral y con el eje en los dos libros de Laura Méndez y Víctor Díaz.

«Hace 20 años, con Víctor escribíamos ‘Clarita del Sur, historias increíbles pero ciertas en la Patagonia’. Clarita es una niña en edad escolar que termina egresando de la primaria. El año pasado surgió la idea de una app que acompañe la lectura de esos libros, con propuestas para cada capítulo, usando las nuevas tecnologías«, resumió Méndez, doctora en Historia, docente de Postgrado e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue.

La app propone actividades para leer, cantar, oír, ver, realizar crucigramas, búsquedas de tesoro, videos con consignas y hasta emojis para completar. Un abanico de actividades para docentes y estudiantes, «con una mirada integral» no solo de ciencias sociales sino de ciencias naturales, ESI y literatura.

Laura Méndez ideó a Clarita 20 años atrás para cubrir el vacío en torno a la historia regional contada para los más chicos. Foto: gentileza

«Hay consignas para resolver desde la lengua, las ciencias sociales, mientras estudiás biomas, flora, fauna, biodiversidad, fuentes de energía. Lo social está vinculado con lo ambiental, lo tecnológico, las emociones y la escritura«, valoró Méndez.

¿De qué manera surgió «Clarita del Sur»? En ese momento, esta historiadora trabajaba en el Instituto de Formación Docente de Bariloche y no contaban con materiales vinculados a la historia regional. Por eso, se solían usar las guías de turismo o los textos para adultos aunque no eran del todo acordes para niños pequeños.

«Clarita es una nena de 10 años en edad escolar que vive todo tipo de historias con su familia, amigos, con su cuerpo. También están los relatos de su abuelo que, todas las noches, le narra historias de la Patagonia o de Argentina«, señaló. En ambos libros, los protagonistas son niños y cada proceso histórico se encara desde la mirada de la infancia. «El tema de Malvinas, por ejemplo, se aborda desde un niño cuyo hermano mayor se va a la guerra. Son las vivencias de un niño. En todas las historias, quienes miran y cuentan sobre el rock nacional, las privatizaciones, el voto femenino, son niños», comentó.

Méndez recalcó que «este material no resigna rigor histórico, tiene fuentes que sustentan cada palabra, solo que está pensado para las infancias». En un apartado de los libros, se especifica cada proceso histórico que se aborda.

«Clarita del Sur» nació para contar la historia de la Patagonia. Foto: gentileza

Propuestas para trabajar en el aula

La app es de acceso libre y gratuita. Fue elaborada por Méndez, junto a la docente de biología Gabriela Miori -que aportó los conocimientos de ciencias naturales- y Tomás Jerman, un barilochense que actualmente reside en Costa Rica y brindó los conocimientos de programación para el armado de la aplicación que fue pensada especialmente para los docentes que pueden acceder a propuestas para trabajar en el aula.

«Sucede que hay mucha teoría, pero aportamos propuestas concretas de trabajo con consignas e imágenes que toman las nuevas tecnologías como aliadas de la educación y no como rivales», remarcó Méndez. De modo que se pueden ver videos o bien escuchar canciones del rock nacional y ciertos relatos. El material se puede analizar on line aunque también es posible descargarlo -para aquellas escuelas que no tienen internet-. Además, está la chance de imprimirlo.

¿Por qué la puesta en marcha de una app gratuita? La autora explicó que muchos docentes trabajan doble turno y tienen poco tiempo para planificar la currícula. Así surgió la idea de trabajar un texto como el de Clarita, con un enfoque multidisciplinario.

«Clarita trabaja mucho la ESI, cuestiones vinculadas al cuerpo, a la discriminación, el bullying, los estereotipos, las perspectivas de género, miedos y hasta la menstruación. Es una buena excusa para incluir estas cuestiones que, por ley corresponden, pero a veces es difícil pensarlas y cómo encajarlas en el día a día escolar«, puntualizó.

Laura Méndez y Gabriela Miori impulsaron una aplicación gratuita. Foto: gentileza

En quién se inspiró Clarita

Méndez admitió que, cuando empezó a escribir, su hija asistía a quinto grado. «Muchas de las cosas que le pasan a Clarita las veía en su mundo de significación, de relaciones, de vínculos. Solo le cambié el nombre. Muchas cosas son ficción, pero la inspiración central es mi hija«, definió orgullosa.

Méndez es autora de varios libros, pero admitió que «Clarita del Sur» es «su libro más amado, destinado a las infancias», que, a la vez, «escribió con su pareja». «Podemos decir que fue un proyecto familiar hecho con mucho cariño y que todavía sirve para pensar mundos complejos, pero mejores. Algo que me llena de satisfacción«, confió.

Para acceder a la aplicación solo basta ingresar a Pido la Palabra Editorial donde hay un link para registrarse.