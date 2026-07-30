Necrológicas de hoy, jueves 30 de julio de 2026

MARIA, JOSE ROBERTO Falleció en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos: Carla y Néstor. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación ayer a las 13 hs., previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

KAEMPFFMANN VDA DE FUENTES, CLARA Falleció en Gral. Roca a los 95 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11 hs. en la necrópolis local, previo oficio religioso. Afiliada a Direc. Obra Social Serv. Penitenciario FederalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

PINO, HONORIO Falleció en Neuquén el 29 de julio del 2026 a la edad de 79 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 9 hs del día 30 de julio en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF