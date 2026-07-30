Juan Martin está dispuesto a ser candidato a intendente de Roca como cabeza de un frente amplio

El presidente del PRO de Río Negro, Juan Martin, aseguró ayer que está dispuesto a ser candidato a intendente de Roca en las próximos elecciones, como parte de un frente amplio que tenga una idea de ciudad distinta a la del peronismo que lidera la actual la jefa comunal, María Emilia Soria.



Martin, que enfrenta una sangría de legisladores en su partido en los últimos meses, fue el primero en lanzar la idea de un frente amplio en mayo pasado como un camino para terminar con la hegemonía de 23 años que la familia Soria lleva en el municipio de Roca a través de Carlos Soria padre, el ahora senador Martín Soria y la actual intendenta.



La iniciativa de Martin encontró eco en ese momento en el propio gobernador Alberto Weretilneck, quien dijo que Juntos Somos Río Negro estaba dispuesto a participar de esa alianza, aun sin que el candidato a intendente sea de su partido.



La declaración de Martin se conoce luego de que el fin de semana pasado, fuentes de la conducción de Juntos ratificaron a Río Negro que apoyarían a un eventual postulante externo a su partido en Roca.

Cabe destacar que desde el sorismo el posible candidato a intendente sería Carlos Soria hijo, aunque su postulación no está cerrada, se aclaró desde el PJ días atrás.



“Impulso una idea que tiene que ver con poner la agenda de los roquenses sobre la mesa, donde los partidos políticos sean actores de reparto y podamos ver si encontramos un intérprete para poder ofrecerle a la ciudadanía una alternativa electoral. Porque la alternancia en la democracia es fundamental”, remarcó Martin.



¿Querés ser candidato?, le preguntó este medio.

“Sí, no tengo problema”, contestó, y luego matizó: “yo quiero poner la agenda de los roquenses como prioridad. Si en esa agenda me toca ser el que la impulse, porque nos pusimos de acuerdo, voy de frente”.



El líder del PRO afirmó que habló con dirigentes de otros espacios- entre los que menciono a referentes de Juntos- y “tenemos todos más o menos un misma mirada”. Sí aclaró que el tema que condiciona una posible alianza en Roca es la fecha de la elección.



Es que si se elige intendente de Roca y gobernador de Río Negro el mismo día, el PRO se enfrentaría a la posible disyuntiva de ir con Juntos Somos Río Negro en Roca y con LLA por la gobernación, algo que no ve con buenos ojos la cúpula directiva de los libertarios que lidera el senador Enzo Fullone.



En sentido, Martin fue claro en afirmar que apoyará a Fullone como candidato a gobernador, si se concreta una alianza con LLA. De esta manera, mostró nuevamente su enfrentamiento con Aníbal Tortoriello, con el que compartió espacio en el PRO, quien ahora se afilió a LLA y es la otra posible figura para encabezar como candidato a gobernador a los libertarios de Río Negro.