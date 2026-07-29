Plaza Huincul será por tercera vez sede del certamen Prelaborde

Plaza Huincul recibirá el próximo 19 de septiembre a bailarines, malambistas y cantores que competirán para integrar a la delegación de Neuquén, en el festival nacional del Malambo, que se hará en enero de 2027 en Laborde, Córdoba. Es la tercera vez que esta ciudad es la sede del Prelaborde y a la que llegarán alrededor de 350 participantes.

Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día de la competencia y el jurado deberá evaluar los 18 rubros de las disciplinas repartidas entre la danza y el canto.

«Para quienes tenemos pasión por el folklore este es un trabajo que hacemos durante todo el año», contó el delegado provincial Martín Sandoval. Plaza Huincul tendrá la oportunidad por tercera vez de recibir a bailarines, bailarinas y músicos.

Este certamen se convierte en el puente que llevará a los ganadores de los 18 rubros a subir al escenario mayor del malambo, en Laborde, provincia de Córdoba. En esta ocasión, la fecha que le corresponde a la provincia de Neuquén es el 19 de septiembre y se desarrollará en el club Atlético Plaza Huincul, situado en Atahualpa Yupanqui y Pedro Rotter, en el barrio Central.

En esta ocasión y para minimizar los gastos se resolvió hacerlo en una sola jornada y así se evitan los traslados a varios lugares. Los participantes ya cuentan con un costo elevado en la vestimenta y el calzado, por lo que se buscó que sea un único día. «Contamos con el apoyo del municipio huinculense y de la Provincia, que nos ayudan, por ejemplo, con el aporte para el traslado de los bailarines», señaló Sandoval.

El delegado provincial explicó que se les brindará alojamiento a quienes viajen de los puntos más distantes de la provincia -tanto desde el norte como aquellos que lo hacen desde el sur- por lo que arribarán el día anterior a la competencia.

18 rubros en un solo día

La organización confirmó que el jurado para la disciplina danza estará integrado por la docente y bailarina, Débora Soto, de Cutral Co y Matías Gallardo, último campeón de Malambo 2026, por Buenos Aires.

Para el rubro música estarán Matías Rivas de Neuquén y Cristian Capurelli, de Buenos Aires. El locutor será Lorenzo Lorente. La actividad comenzará temprano el sábado 19, a partir de las 9, donde los integrantes del jurado se reunirán con los participantes, donde se recordará el reglamento.

A las 10:30 habrá una charla que tiene el objetivo de distender a los participantes, previo a la instancia de la compentencia. A las 11 empezará el certamen con los competidores en los rubros musicales que se espera finalice a las 14. Mientras que a las 14:30 empezará la disciplina malambo y danzas, hasta finalizar la jornada que se espera ocurra cerca de las 22:30 o las 23. De todos modos, los horarios son estimativos.

La expectativa es que lleguen alrededor de 350 participantes como la edición anterior o se supere ese número. «La gente siempre viene al festival del Malambo porque se muestra la verdadera identidad neuquina, como la cueca neuquina, el valsecito, y después de acá se elegirán los representantes que irán a Laborde», concluyó.

El mismo día está previsto un acto protocolar con las autoridades locales y provinciales, a partir de las 18. En 2025, el campeón nacional del Malambo surgió de esta delegación: Máximo Ramírez, un joven de Cutral Co que alcanzó el mayor galardón en esta disciplina. Las inscripciones se pueden realizar mediante un código QR y el contacto del delegado es el 2995962190.