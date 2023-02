Lago Escondido y Lewis: 25 años de protección e impunidad

Julio Accavallo. Exdiputado nacional y titular del Frente Grande.

BARILOCHE

El 5 de febrero de 1998 alertados por algunos vecinos de la zona fuimos con el legislador provincial, Eduardo Chironi, el concejal de El Bolsón, Raúl Prytula, y un grupo de periodistas a la tranquera de la estancia de Joe Lewis para verificar que el camino de acceso al lago Escondido tenía cerrado el paso.

Cuando llegamos los efectivos de la guardia privada de la estancia nos impiden pasar, cuando les planteamos que solo queremos ingresar a un lago público como es el Escondido nos dicen que no podemos porque el camino lo construyó Lewis y consultado posteriormente el administrador de la estancia repite lo mismo.

Después de ese incidente continuaron las extorsiones de Lewis al gobierno provincial diciendo que si lo “molestábamos” no iba a construir un hospital que había prometido en El Bolsón y comenzó con una estrategia clientelar de distribuir fondos y prebendas a través de una fundación propia para conquistar a la población de la zona.

Lo que no cambió durante estos 25 años fue la protección política y la impunidad que consiguió el magnate inglés de los distintos gobiernos que pasaron por la provincia de Río Negro y posteriormente del ex presidente Macri, no solo para mantener la privatización del lago Escondido sino también para “legalizar” la irregular compra de la estancia de 12.000 hectáreas que hizo en los años 90.

Esta situación de privilegio también le sirvió para obtener beneficios impositivos en la construcción de una represa hidroeléctrica en su estancia y para aceitar los contactos que le permitieron ser uno de los principales accionistas de la empresa Pampa Energía.

La última información revelada respecto a que la estancia Lago Escondido se usó como lugar de reunión y esparcimiento de jueces federales, funcionarios políticos macristas y directivos del grupo Clarín indica la importancia estratégica que tiene el magnate inglés para el círculo rojo o el poder real de nuestro país.

Lo que se sigue demostrando permanentemente con acciones legales o a través de la movilización popular es que no se van a bajar los brazos y que, a pesar de la impunidad y protección que mantuvo Lewis estos 25 años, en algún momento de la historia la sociedad argentina va a lograr que el lago Escondido vuelva a ser público y que el Estado nacional reafirme la soberanía en esa zona de la frontera.