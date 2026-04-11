Lamentaremos no ser aliados de Rusia

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Esta semana informó Rusia oficialmente que envió una importante ayuda militar a Irán n para que se halle prevenida.

Me parece que es lógico ya que Rusia es un leal amigo de Irán ante las amenazas EE.UU. e Israel. Supongo que ese país no tendrá en cuenta las amenazas de Argentina -en realidad del presidente Javier Milei- pero sí tiene que cubrirse de los otros dos países asesinos de mujeres y niños indefensos, EE. UU. e Israel.

Sigo lamentando constantemente la situación de guerra grave por la que atraviesa el mundo actualmente.

Nuestras fuerzas armadas no atacarían al pueblo iraní pero nuestros militares, que tantas veces atacaron sí a nuestro pueblo en otras épocas de la historia, tendrían que interpelar al presidente Milei preguntándole de quién recibe órdenes para pretender formar con nuestro país, EE.UU. e Israel un frente de ataque -y con qué- a la república de Irán.

Salvo las denuncias sin pruebas suficientes, nadie piensa hoy en que Irán es nuestro enemigo.

Ese país cuenta actualmente con misiles de un alcance que ya supera los diez a doce mil kilómetros, o sea que estaríamos dentro del alcance de sus misiles, digo.