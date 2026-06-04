Chichinales celebra 147 años: gestión, obras y festejos

Chichinales celebra su 147° aniversario en pleno proceso de ordenamiento donde se resignaron ciertos proyectos para priorizar las demandas más urgentes de la comunidad. De todas formas la gestión del intendente Lucas González, avanza a paso firme en un contexto socioeconómico complejo.

Las arcas municipales no están excentas a la realidad económica del país y experimentan una fuerte dependencia de la coparticipación para sostener el funcionamiento. Es por eso que la gestión debió implementar una profunda política de austeridad y reducción de gastos en diversas áreas con el fin de preservar los recursos destinados a la obra pública.

Chichinales cuenta con grandes distancias entre sus barrios, lo que exige un despliegue vehicular y un elevado gasto en combustible para garantizar la cobertura de servicios. Además, el crecimiento demográfico presionó sobre la estructura del municipio. Los datos actuales de consumo y demandas de servicios públicos revelan que la localidad ya alberga a más de 7.500 vecinos.

Frente a la marcada ausencia de políticas del Estado nacional, la gestión de González encontró un respaldo clave en el gobierno de la provincia de Río Negro para canalizar soluciones estructurales. Una de las respuestas centrales fue el ordenamiento de los servicios públicos básicos. En el barrio Otto Krause se proyecta una de las obras de gas más significativas, la cual permitirá conectar a 210 familias a la red. Este avance en infraestructura también se replicó en Villa del Parque y en la zona céntrica del pueblo a través de esquemas de financiamiento compartido.

Bajo esta modalidad, el municipio aporta el capital inicial y los vecinos devuelven el monto en cuotas mediante un plan de pagos, logrando así la extensión de la red en más de 12 cuadras y promoviendo una baja directa en el consumo eléctrico general.

Mediante un fuerte trabajo territorial, se logró transformar la realidad del barrio Quinta 24, un asentamiento informal que ahora cuenta con escrituras que garantizan la propiedad de la tierra a cada familia.



Para mantener una cercanía y dar respuestas precisas, los funcionarios municipales visitan los distintos barrios una vez por semana. En este sentido, y para paliar los problemas que tienen los vecinos, el municipio implementó un sistema de asistencia económica solidaria. A través de microcréditos rotatorios destinados a la compra de materiales en ferreterías locales, las familias reciben ayuda para construir o refaccionar sus viviendas con la promesa de devolver el dinero bajo un índice sujeto al valor del combustible, lo que permite que esos mismos fondos vuelvan a circular para asistir a nuevos hogares.

La mirada estratégica hacia el futuro laboral de la juventud se consolidó mediante la firma de un convenio clave en Viedma con la Fundación UOCRA. De esta manera, Chichinales contará con una escuela de capacitación laboral permanente orientada a preparar a los egresados de la secundaria para las demandas técnicas de proyectos energéticos como el VMOS.

El municipio donará un terreno para la edificación de la sede definitiva, mientras que las primeras prácticas se harán en el corralón municipal y las clases teóricas en una primaria, durante el turno noche. El objetivo es profesionalizar a la población y generar un marco de incentivos para que las empresas vinculadas a Vaca Muerta se radiquen en la localidad.

En el marco del plan de mejoras urbanas, se concretaron obras de asfalto en los accesos de la localidad. Se priorizaron las zonas de ingreso, permitiendo pavimentar una mayor cantidad de metros lineales. Asimismo, en el acceso Este, hacia el sector de la Caminera, se forestó, colocaron bancos, iluminación y la creación de una senda peatonal.

La impronta de la gestión está marcada por la juventud del equipo de gobierno liderado por González, una característica que aporta una perspectiva renovada y dinámica, alejada de los vicios tradicionales de la política. El entusiasmo por resolver los problemas diarios se traduce en una escucha activa hacia el ciudadano, buscando alternativas viables aun cuando los recursos resultan escasos. Este compromiso social se reflejará también en las celebraciones por el 147° aniversario.

El programa festivo contempla un acto protocolar con el tradicional chocolate con bollitos en el polideportivo municipal, seguido por dos jornadas de espectáculos culturales que reunirán a bandas locales y regionales. Con un fuerte sentido de solidaridad comunitaria, los costos de los artistas se financiarán mediante la organización de una feria local, mientras que la recaudación de las entradas, fijadas en un valor simbólico, será donada en su totalidad a la cooperadora del hospital local con el propósito de adquirir equipamiento para su laboratorio.