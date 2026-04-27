Un Coloso vibró hace 40 años: Alianza-Boca, el partido que marcó al fútbol neuquino

El Pipa Huguaín ganó en las alturas y le dio la victoria a Boca, a 12 minutos del cierre. (Fotos El Gráfico)

Alianza-Boca es, sin dudas, el partido más importante de la historia del fútbol neuquino. Y hoy, esos 90 minutos inolvidables en el Coloso del barrio Ruca Quimey de Cutral Co cumplen 40 años. El 27 de abril de 1986, el Xeneize ganó 2-1, a estadio lleno y dio un paso clave para definir la llave por la primera fase de la Liguilla PreLibertadores, que se cerró una semana más tarde en La Bombonera, con otro gran momento para el Gallito de la Patagonia.

Con un equipazo que marcó el camino en la región, Alianza se metió en el ruido nacional y después tuvo un guiño con el sorteo. Tocó Boca y a partir de ahí la zona se revolucionó. El equipo de Cutral Co tenía un invicto de 33 partidos sin derrotas en casa y presentó batalla ante un Xeneize que recién pudo inclinar la balanza a su favor con un gol de Jorge Pipa Higuaín a 12 minutos del cierre.

Rizatto frena a Scalise, con Baglioni y Bambi Flores como testigos.

Partido parejo, jerarquía Xeneize

Los memoriosos recuerdan que Heriberto González, además de hacer el gol del transitorio 1-1, volvió loco al duro de Quique Hrabina; y que la sociedad Bambi Flores-Cacho Coria hizo temblar a la defensa rival en varias ocasiones. El Xeneize, que vino algunas bajas (la más importante fue la de Hugo Orlando Gatti), pegó en momentos justos y ganó por la calidad de Milton Melgar –el mejor de la cancha-, quien le puso la pelota en la cabeza a Higuaín para el definitivo 2-1.

González vs. Quique Hrabina y Miguel Díaz vs. Hoyos, hoy DT de Messi.

Con entradas agotadas y alrededor de 13.000 personas, el Coloso vivió una fiesta inolvidable y a partir de ahí, el partido se jugó (y se juega) todos los años porque es un recuerdo imborrable. El partido pudo haber marcado un quiebre en el fútbol neuquino, pero no. Fue un hecho aislado, que no logró replicarse en el futuro.

Alianza siguió como una gran referencia en la zona, pero no logró meterse en el concierto nacional y más acá en el tiempo, el fútbol provincial debió conformarse con un par de cruces de Copa Argentina protagonizados por Independiente de Neuquén y Deportivo Rincón.

La síntesis

Alianza (1): Tomás Quiroga; Adrián Rizatto, Juan Carlos Ferreyra, Miguel Ángel Díaz, Omar Poblet; Eduardo Sánchez, Raúl Baglioni, Víctor Palomba, Oscar Coria; Heriberto González, Rubén Flores. DT: Osvaldo Crosta

Boca (2): Sergio Genaro, Luis Abramovich, Jorge Higuaín, Roberto Passucci, Enrique Hrabina; Milton Melgar, Ariel Krasouski, Ivar Stafuza, Guillermo Hoyos; Alfredo Graciani, Claudio Scalise. DT: Mario Zanabria

Goles: PT 8 Omar Poblet (A) en contra, 38 González (A), ST 33 Higuaín (B)

Cambio: ST 20 Alisandro Jara por González (A)

Árbitro: Juan Bava

Estadio: Coloso del barrio Ruca Quimey

Recaudación: 36.0000 australes