Semana de temporal en Neuquén y Río Negro: El mapa del viento, la lluvia y el frío extremo en la cordillera y el Alto Valle

Las precipitaciones se sentirán con fuerza estos días en la cordillera. Foto archivo : Chino Leiva

La semana comenzará con un sistema meteorológico complejo que afectará a todo el norte de la Patagonia. Mientras el Alto Valle espera ráfagas intensas promediando la semana, la cordillera se prepara para el regreso de la nieve y la costa enfrentará condiciones de temporal con vientos de casi 80 km/h.

En Neuquén, Cipolletti y Roca, la semana se divide en dos: un inicio ventoso e inestable y un alivio hacia el jueves.

Lunes 27: jornada nublada y fresca con 15°C de máxima.

jornada nublada y fresca con de máxima. Martes 28 y miércoles 29: son los días de mayor cuidado. Se esperan ráfagas de hasta 69 km/h (el martes por la tarde y el miércoles por la mañana). Además, el martes podrían registrarse lluvias aisladas.

son los días de mayor cuidado. Se esperan ráfagas de hasta (el martes por la tarde y el miércoles por la mañana). Además, el martes podrían registrarse lluvias aisladas. Jueves 30 y viernes 1: el jueves será el día más «tranquilo» de la semana con 18°C, mientras que el viernes vuelve el viento con ráfagas de 50 km/h.

Cordillera de Neuquén y Río Negro: nevadas y ráfagas violentas parala semana del 27 de abril

El frío se sentirá con rigor en los destinos turísticos, con temperaturas que rozarán los -3°C.

Bariloche: el lunes y martes serán días de lluvias y nevadas (hasta 40% de probabilidad). El martes será particularmente difícil con vientos de 78 km/h durante todo el día y una máxima de solo 6°C.

el lunes y martes serán días de (hasta 40% de probabilidad). El martes será particularmente difícil con vientos de durante todo el día y una máxima de solo 6°C. San Martín de los Andes: el martes será la jornada más inestable con un 70% de probabilidad de lluvias y nevadas, acompañado de ráfagas de 78 km/h por la tarde. Hacia el jueves y viernes, las mínimas caerán hasta los -2°C.

La costa de Río Negro: alerta por temporal el miércoles

En Viedma y alrededores, el viento no dará tregua durante los primeros tres días de la semana.