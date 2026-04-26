Semana de temporal en Neuquén y Río Negro: El mapa del viento, la lluvia y el frío extremo en la cordillera y el Alto Valle
El otoño golpea con fuerza la región desde este lunes 27 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa nevadas en la cordillera, un temporal de viento que superará los 70 km/h en la costa y días de mucha inestabilidad en el Alto Valle.
La semana comenzará con un sistema meteorológico complejo que afectará a todo el norte de la Patagonia. Mientras el Alto Valle espera ráfagas intensas promediando la semana, la cordillera se prepara para el regreso de la nieve y la costa enfrentará condiciones de temporal con vientos de casi 80 km/h.
En Neuquén, Cipolletti y Roca, la semana se divide en dos: un inicio ventoso e inestable y un alivio hacia el jueves.
- Lunes 27: jornada nublada y fresca con 15°C de máxima.
- Martes 28 y miércoles 29: son los días de mayor cuidado. Se esperan ráfagas de hasta 69 km/h (el martes por la tarde y el miércoles por la mañana). Además, el martes podrían registrarse lluvias aisladas.
- Jueves 30 y viernes 1: el jueves será el día más «tranquilo» de la semana con 18°C, mientras que el viernes vuelve el viento con ráfagas de 50 km/h.
Cordillera de Neuquén y Río Negro: nevadas y ráfagas violentas parala semana del 27 de abril
El frío se sentirá con rigor en los destinos turísticos, con temperaturas que rozarán los -3°C.
- Bariloche: el lunes y martes serán días de lluvias y nevadas (hasta 40% de probabilidad). El martes será particularmente difícil con vientos de 78 km/h durante todo el día y una máxima de solo 6°C.
- San Martín de los Andes: el martes será la jornada más inestable con un 70% de probabilidad de lluvias y nevadas, acompañado de ráfagas de 78 km/h por la tarde. Hacia el jueves y viernes, las mínimas caerán hasta los -2°C.
La costa de Río Negro: alerta por temporal el miércoles
En Viedma y alrededores, el viento no dará tregua durante los primeros tres días de la semana.
- Lunes y martes: Llas ráfagas alcanzarán los 59 km/h, sintiéndose con más fuerza el lunes a la mañana y el martes a la tarde.
- Miércoles 29: será el día más hostil. Se esperan lluvias matinales y ráfagas extremas del sur que alcanzarán los 78 km/h.
- Cierre de semana: el jueves y viernes traerán alivio con cielos despejados, aunque con un descenso de temperatura que situará la máxima en 12°C.
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