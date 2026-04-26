Piden convertir el aeropuerto de Roca en un nodo de cargas clave para Vaca Muerta y el sector agrícola

La Legislatura de la Provincia de Río Negro recibió proyecto que tiene como objetivo cambiar el mapa logístico del norte patagónico. El legislador César Rafael Domínguez presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para transformar el Aeropuerto Presidente Arturo Umberto Illia de Roca, en un aeropuerto de cargas.

Actualmente, el aeropuerto se encuentra bajo administración del Gobierno de Río Negro y es utilizado principalmente para prácticas de vuelo por el aeroclub local, lo que, según los fundamentos del legislador, «limita su capacidad de servir a las necesidades industriales y agrícolas de la región».

«La creación de un aeropuerto de cargas es esencial para mejorar la infraestructura logística, facilitar la exportación de productos agrícolas frescos y asegurar una logística eficiente para la industria petrolera, particularmente en áreas como Vaca Muerta», afirma Domínguez.

Aeropuerto de cargas en Roca, un proyecto para exportar productos agrícolas frescos desde la Patagonia

Uno de los pilares del proyecto es la competitividad de la producción frutícola. La iniciativa advierte que las manzanas y peras son «productos de exportación claves para el desarrollo económico de la provincia», pero que el sistema actual de traslados representa un escollo para el comercio global.

«La falta de infraestructura adecuada para el transporte aéreo de carga limita la competitividad de los productos frescos en los mercados internacionales. Un aeropuerto de cargas permitiría exportar frutas y verduras con mayor eficiencia, reduciendo los tiempos de transporte y preservando la calidad de los frutos», afirma Domínguez.

«La región del valle y el norte patagónico en la Provincia de Río Negro es una zona estratégica en la producción agrícola y la industria petrolera», Cesar Domínguez, legislador de Río Negro.

Además de las ventajas logísticas, la norma prevé que la puesta en marcha de esta terminal «generaría un impacto social favorable a través de la creación de fuentes de empleo, tanto en la fase de construcción como en la operación del aeropuerto». Se busca, bajo esta premisa, que la obra esté «alineada con prácticas sostenibles y tecnología de vanguardia» para garantizar su vigencia en el tiempo.

El proyecto contempla la elaboración de un plan detallado que incluya la ampliación de pista, la construcción de terminales de carga y una estrategia para atraer inversiones públicas y privadas. Propone financiar la obra mediante una combinación de fondos provinciales, nacionales o privados, e instruye a la autoridad de aplicación a presentar un cronograma de ejecución junto a informes periódicos de avance.

La iniciativa también prevé la realización de un estudio de impacto económico y social que evalúe la creación de empleo, el incremento de las exportaciones y la mejora logística para la industria petrolera. Una vez en funcionamiento, el texto establece que el aeropuerto de cargas será gestionado por una entidad creada a tal efecto, que podrá ser de naturaleza pública o privada.

Logística para Vaca Muerta: buscan abaratar costos y agilizar el movimiento de equipos

El proyecto busca que el aeropuerto de Roca deje de ser un espacio subutilizado para convertirse en un motor de empleo regional. La propuesta del legislador César Rafael Domínguez advierte que la gestión actual del predio «limita su capacidad de servir a las necesidades industriales y agrícolas», por lo que propone una transformación total. Para el autor, el objetivo es revertir este panorama y aprovechar una ubicación estratégica que beneficiará directamente el crecimiento de los vecinos rionegrinos.

Para el sector energético, el plan plantea que la cercanía con los yacimientos es una oportunidad clave para trabajar de forma más ágil. El documento describe a la terminal Arturo Illia como un «punto logístico crucial para la industria petrolera» debido a su proximidad con Vaca Muerta. El legislador sostiene que contar con un centro de carga bien desarrollado facilitaría el movimiento de equipos, logrando que la actividad sea mucho más económica y eficiente para todas las empresas.

El plan pone el foco en el beneficio social, asegurando que el desarrollo de la obra «generaría un impacto favorable a través de la creación de fuentes de empleo». Para que el proyecto avance, se propone un modelo de financiamiento abierto que pueda combinar fondos públicos o incluso «capitales exclusivamente privados». De esta manera, se busca que la modernización de la pista sea una realidad sostenible que transforme definitivamente la logística de todo el norte patagónico.