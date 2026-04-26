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Sociedad

Temporal en la costa de Río Negro: el viento provocó daños en San Antonio Oeste y piden no circular

El Municipio advirtió por ráfagas intensas que ya provocaron caída de postes y cableado suelto. Piden evitar salir y extremar precauciones.

Redacción

Por Redacción

Alerta por fuertes vientos en la costa de Río Negro. Foto: gentileza.

Alerta por fuertes vientos en la costa de Río Negro. Foto: gentileza.

El Municipio de San Antonio Oeste lanzó una alerta urgente ante las intensas ráfagas de viento que afectan a la región y ya provocan situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.

Postes caídos, cableado suelto y estructuras dañadas forman parte del escenario que dejó el temporal, según informaron desde el Ejecutivo local. Las autoridades remarcaron que estas condiciones representan un peligro concreto tanto para peatones como para quienes circulan en vehículos.

El fenómeno continuará durante las próximas horas, de acuerdo al parte meteorológico vigente, por lo que se reforzó el pedido de extremar las medidas de prevención.

El temporal dejó estructuras comprometidas y generó riesgo en la vía pública. Foto: gentileza.

Qué recomiendan ante el temporal

  • Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.
  • No circular por zonas con cables o árboles inestables.
  • No tocar ni acercarse a tendidos eléctricos caídos.
  • Manejar con extrema precaución en caso de tener que salir.

Mientras tanto, equipos de emergencias y servicios públicos trabajan para dar respuesta a los daños provocados por el viento. Desde el Municipio insistieron en la importancia de la prevención para evitar accidentes y recordaron que, ante cualquier situación de riesgo, están disponibles las líneas 101 y 911.


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El Municipio de San Antonio Oeste lanzó una alerta urgente ante las intensas ráfagas de viento que afectan a la región y ya provocan situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.

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