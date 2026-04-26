Avanzó una causa por robo en San Martín de los Andes: un detenido y varios objetos recuperados

Un hombre fue demorado y varios elementos robados fueron recuperados durante un allanamiento realizado en San Martín de los Andes, en el marco de una causa por robo que investiga la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial. El procedimiento fue realizado por la Brigada de Investigaciones Zona Sur junto con efectivos de la Comisaría 23, con autorización del juez penal Eduardo Daniel Egea.

Objetos recuperados

El sospechoso fue localizado en la vía pública cerca de las 15:50 y quedó a disposición de la fiscalía. Luego, los efectivos allanaron una vivienda del barrio La Cantera, sobre calle Félix Amador.

Según informaron fuentes policiales, el operativo tuvo resultado positivo: “se secuestraron prendas de vestir, calzado, alimentos y bebidas” vinculados al hecho investigado.

Los elementos incautados serán restituidos a la víctima mientras avanza la causa judicial.