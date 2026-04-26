La nueva conducción del PJ se estrenó en Neuquén y completó su equipo: los dirigentes designados

La nueva conducción del Partido Justicialista de Neuquén reunió por primera vez a su Consejo Provincial luego de los comicios internos que eligieron al intendente de Vista Alegre José Asaad como flamante presidente del espacio.

En un comunicado, informaron detalles del encuentro, que se desarrolló el viernes pasado y sirvió para definir los principales lineamientos de esta etapa que se abre para el peronismo en la provincia.

Durante la reunión hubo novedades sobre la consolidación institucional del partido, que designó a las personas que estarán a cargo de las secretarías políticas y técnicas, así como también a su apoderada legal.

«Esta estructura buscará dotar al peronismo de una dinámica ágil y federal, capaz de dialogar con cada realidad local y de aportar cuadros técnicos y políticos comprometidos con el desarrollo neuquino», indicó la misiva difundida después del evento.

Foco en las localidades y el federalismo

El rol de las localidades fue uno de los puntos destacados en el documento. Las autoridades resaltaron la necesidad de implementar «una mirada situada» y propusieron fortalecer «una estrategia de regionalización» que permita «acortar distancias y garantizar que los derechos lleguen de manera efectiva desde las grandes ciudades hasta las comisiones de fomento».

«Frente a un contexto nacional de ajustes y miseria para nuestro pueblo, el peronismo neuquino asume la responsabilidad de ser un actor central en la construcción de soluciones», se agregó.

La conducción partidaria también resaltó su creencia en el rol del Estado «presente y eficiente», capaz de convertirse en «un garante de derechos y un motor del desarrollo».

En un tramo más crítico, el documento apuntó además contra «el centralismo nacional» y llamó a impulsar el federalismo, con el objetivo de proteger los recursos y el trabajo de la provincia.

Desde el Consejo Provincial se comprometieron a mantener una vocación de «diálogo» y «poder». Con ese objetivo, realizaron una convocatoria a militantes, trabajadores y juventudes para que «sean parte de este proyecto que no busca solo representar una identidad nacional, sino consolidar un peronismo con ADN neuquino».

Equipo completo para la nueva conducción del PJ

El encuentro fue una suerte de debut para las nuevas autoridades partidarias, que asumieron en sus cargos luego de un acto que se hizo en el salón de AMUC en Neuquén capital el pasado 9 de abril.

Durante la cita del viernes también se avanzó con la designación de las principales secretarías del partido, divididas entre «políticas» y «técnicas».

Miguel Lucero fue nombrado en la secretaría gremial; Paz Colobig en la de género y diversidad; Azul Dragone en la de juventud; Yulian Cid en la de prensa y difusión; y Juan Domingo «Chule» Linares en la de interior.

A su vez, Jorge Cano conducirá la secretaría de economía, producción y trabajo; Florencio «Chiche» Pérez la de sector público y presupuesto; Ángela Ortiz la de educación y cultura; Sandra Luengo la de salud, ecología, y medio ambiente; Santiago Fernández la de asuntos indígenas, vivienda, población y migraciones con Santiago Fernández; y Provinda Hernández la de gobierno, seguridad y justicia.

Como apodera legal fue elegida Mariana Tranamil, informaron fuentes partidarias a este diario.