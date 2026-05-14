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Las callecitas de Neuquén…

Carta de Lector

Por Carta de lector

….tienen ese, …¿qué se yo,….viste?……parodiando al tango “Balada para un loco”, nuestras calles son un verdadero desastre; hay pozos, cortes, asfalto mal reparado y desnivelado, alcantarillas hundidas, baches y roturas al por mayor que hacen “la delicia de mecánicos y negocios de venta de repuestos de automóviles” y “la amargura de los automovilistas que nos desplazamos por la Ciudad”.
No pido que se haga un asfalto nuevo en toda la Ciudad pero -por lo menos- que exista un plan de bacheo integral que -a conciencia- solucione esto y que perdura en el tiempo; no sea cosa que, a los dos años, las calles vuelven a ser nuevamente el mismo desastre; ¿no les parece?

Daniel E. Gutiérrez
DNI 13.655.379
Contador Público


Temas

Asfalto

Neuquén

….tienen ese, …¿qué se yo,….viste?……parodiando al tango “Balada para un loco”, nuestras calles son un verdadero desastre; hay pozos, cortes, asfalto mal reparado y desnivelado, alcantarillas hundidas, baches y roturas al por mayor que hacen “la delicia de mecánicos y negocios de venta de repuestos de automóviles” y “la amargura de los automovilistas que nos desplazamos por la Ciudad”.
No pido que se haga un asfalto nuevo en toda la Ciudad pero -por lo menos- que exista un plan de bacheo integral que -a conciencia- solucione esto y que perdura en el tiempo; no sea cosa que, a los dos años, las calles vuelven a ser nuevamente el mismo desastre; ¿no les parece?

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