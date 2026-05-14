Confirman revisión del FMI para Argentina la próxima semana: habilitan el pago de US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la próxima semana tratará la revisión del acuerdo vigente con la Argentina, un paso clave para liberar un nuevo desembolso de US$ 1.000 millones destinado a reforzar las reservas del Banco Central. La decisión será evaluada por el directorio ejecutivo del organismo.

La revisión corresponde al cumplimiento de las metas comprometidas por el Gobierno dentro del programa firmado con el FMI. Según trascendió, el staff técnico ya concluyó las conversaciones con las autoridades argentinas y emitió una recomendación favorable para avanzar con el giro de fondos.

La confirmación del tratamiento en el directorio fue interpretada en el mercado como una señal positiva para la Argentina, ya que implica que las negociaciones técnicas avanzaron sin obstáculos significativos y que el organismo mantiene el acompañamiento al programa económico. El anuncio fue realizado por Julie Kozack, vocera del FMI en representación nacional.

El organismo destacó que el análisis incluirá la evolución fiscal, la acumulación de reservas y la marcha general del programa económico. En ese contexto, el Gobierno busca mostrar señales de estabilidad macroeconómica y sostener el respaldo internacional a su plan de ajuste.

En respecto a los últimos años de gestión, la vocera afirmó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”, esto generó la una oportunidad de mejora en la capacidad del país para “gestionar shocks”.

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Desde la entidad elogiaron los resultados de la gestión económica del gobierno de Javier Milei. La vocera nacional evitó contestar preguntas sobre las denuncias de enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sobre el nivel de pobreza presentado en el país, la bocera afirmó que “Argentina también experimentó una reducción importante en las tasas de pobreza. Ahora están por debajo del treinta por ciento, el punto más bajo en siete años”.

El eventual desembolso de US$ 1.000 millones permitiría fortalecer las arcas del Banco Central en un escenario en el que el Ejecutivo intenta consolidar la desaceleración de la inflación y mantener la calma cambiaria tras las últimas medidas económicas.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva del FMI. Foto: Gentileza NA.

De aprobarse formalmente la revisión, el nuevo giro se sumará a los desembolsos ya realizados en el marco del acuerdo vigente entre el país y el FMI, mientras el Gobierno continúa negociando nuevas metas y monitoreos para los próximos meses.

Como resultado de las medidas acordadas y previamente mencionadas, Kozack afirmó que “Las compras de divisas del banco central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año”.

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Durante la jornada, Kozack evitó responder sobre esos temas de manera específica y concentró sus respuestas en los lineamientos generales del programa económico.

Cuando se le consultó sobre las denuncias de enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la vocera no dio ninguna respuesta. Tampoco brindó detalles sobre la marcha en contra del ajuste universitario realizada el martes 12 de mayo.

Con información de Infobae