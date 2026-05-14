El dato oficial: la inflación en Río Negro fue del 2,11% en abril de 2026 y marcó una suba respecto a marzo

Luego de la baja del 1,88% que se observó en marzo, este 14 de mayo se oficializó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril 2026.

Los datos revelaron que la provincia de Río Negro alcanzó una inflación mensual del 2,11% y con esta cifra marcó una aceleración significativa en el ritmo de incremento de los precios respecto al mes previo.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro publicó este jueves el informe oficial del Gobierno con el cual detalló que la variación interanual (abril 2026 versus abril 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 23,60%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 9,60%.

Inflación de abril en Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó en abril 2026 fue el de «Atención médica y gastos para la salud» con 4,70% y una variación interanual del 14,58%.

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