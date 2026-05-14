Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este viernes 15 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de conexión nueva. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este viernes 15 de mayo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 15 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
- Zona: Barrio Fonavi – Tiras 1, 3, 5, 7 y 8
- Horario: De 15 a 18
- Motivo: Conexión conductor nuevo.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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