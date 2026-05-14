Investigan la desaparición de un hombre en Neuquén: creen que pudo ser atropellado por un camión de basura

Buscan en Neuquén a Manlio Martinez, un hombre de 35 años desaparecido hace dos semanas. Una de las hipótesis que tienen los investigadores es que la persona pudo ser atropellada por un camión de basura en la zona de disposición final de los residuos.

El subcomisario Carlos Canavides, de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Neuquén comunicó a Diario RÍO NEGRO que hoy los rastrillajes se hacen en la zona de meseta, focalizándose en el sector del Choconcito, el área del basural y donde se construye el nuevo cementerio de Neuquén.

Desaparición de un hombre en Neuquén: qué se sabe

Canavides dijo que prestan colaboración a la brigada de la Comisaria 20. Indicó que desde el momento que se denunció su desaparición se realizaron entrevistas a vecinos y familares. Señaló que según se pudo saber el 29 de abril de este año compró bebidas alcóholicas en un comercio y otro testigo sumó que lo vio a las 3 de la madrugada del 30 de abril en la zona del basural. También que previamente tuvo un conflicto verbal con una persona.

«Pudo ser aplastado por uno de los camiones», sostuvo Canavides a este medio, sobre una de las hipótesis que hay en la investigación para dar con su paradero.

Señaló que al ser la búsqueda en el basural eso complica el uso de canes en el rastreo «por la mezcla de olores».

Difunden los datos del hombre desaparecido en Neuquén

Desde la Policía de Nueuquén difundieron los rasgos físicos del hombre desaparecido. Indicaron que es un hombre de 35 años, de 1,70 metros de altura, tez trigueña, cabellos castaños oscuros, ojos marrones y contextura física delgada.

Además que llevaba un buzo con capucha negra y bordo, pantalón verde y botas.

Marcaron que ante cualquier información comunicarse al 0299-4413305.