Paritarias en Río Negro: aumento por IPC y pago en cuotas de las recategorizaciones

El Gobierno de Río Negro propuso mantener las actualizaciones salariales bimestrales hasta septiembre, «garantizando actualizaciones automáticas atadas a la inflación», en el marco de las discusiones paritarias con ATE y Unter y la ausencia de los representantes UPCN en la Mesa de la Función Pública.

En el caso de la negociación con los docentes provinciales condicionó el pago «a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo» y dejó en claro que «ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán los descuentos por los días no trabajados».

La propuesta presentada consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma y se aclaró que para el bimestre junio-julio 2026 los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio.

Además, incorpora un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y otro 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo de Educación, en ambos casos a partir de este mes.

Desde el Gobierno Provincial se destacó que «este esquema ofrece mayor previsibilidad a las familias del personal estatal y asegura la continuidad de los servicios esenciales para todos los rionegrinos».

ATE anticipó que analizará la propuesta en un plenario de secretarios generales, a la vez que reclamó aumentos en los adicionales exclusivos de todos los organismos y oficinas, la regularización de la contratación laboral y el pase a planta permanente con estabilidad para todos los estatales.

Los docentes cuestionaron la represión de la pasada semana. Foto: gentileza.

Pago de recategorizaciones en cuotas a partir de $200.001

La oferta oficial también incluye el pago de las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud.

El esquema prevé que quienes tengan montos de hasta $200.000 (2.363 agentes) cobren en una cuota a fines de junio, entre $200.001 y $500.000 (son 1.107 estatales) en tres cuotas desde julio, entre $500.001 y $1.000.000 (un total de 367) en cuatro cuotas; y quienes superen el millón de pesos (162 trabajadores), en seis cuotas desde julio.

UPCN no participó de la negociación

UPCN cumplió con lo anunciado días antes y no participó en el encuentro desarrollado en la Secretaría de la Función Pública.

Este jueves, en la previa de la reunión, «denunció» que el gobierno «continúa implementando mecanismos de ajuste que golpean directamente el bolsillo de la familia estatal» y explicó que «se manifiesta claramente en la metodología utilizada en la negociación salarial, donde el Ejecutivo insiste en promediar el IPC de Viedma con el de Nación para calcular los aumentos porcentuales».

Para el gremio es «una maniobra técnica que solo busca ofrecer porcentajes a la baja e ignorar el costo de vida real en nuestra provincia».

Además, «en la misma línea de ajuste, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la intención de pagar en cuotas los retroactivos de categoría» porque «ignora una deuda postergada desde el año 2020».

Indicaron mediante un comunicado que «no solo pretenden congelar estos montos sin la debida actualización por inflación, lo que representa una pérdida irreparable del poder adquisitivo, sino que ahora intentan fraccionar un pago que ya llega con años de retraso».