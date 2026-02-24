ESCUCHÁ RN RADIO
Las mujeres que trabajan en la fruta

Julio Salto
DNI 7.576.458

No pasa siempre.
A veces por incapacidad de elegir.
Otras, por supermachismo.
En este caso me siento refeliz.
Uno que ha visto el interior de esas estructuras -yo en Mc Donald como trabajador- ha visto el excelente trabajo de damas.
A veces madre, hija, tía siente un sentimiento especial.
Las mujeres fueron clave en el funcionamiento de chacras y “galpones” de empaque. ¡Arriba las mujeres!


Historias de vida

