NBA Playoffs 2026: partidos, horarios y dónde ver la primera ronda

Kevin Durant y LeBron James, viejos conocidos, se enfrentarán en Playoffs por primera vez desde las finales de 2018.

Este viernes 17 de abril por la noche finalizan los Play-In y se confirmarán los últimos dos equipos que formarán parte de los Playoffs de la NBA.

Por la Conferencia Este, Orlando Magic recibe a Charlotte Hornets desde las 20:30. El ganador se enfrentará con Detroit Pistons, el líder de la zona.

En tanto, en el Oeste, Phoenix Suns será local ante los Golden State Warriors de Stephen Curry y quien avance de ronda se medirá con los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder, que nuevamente terminaron en el primer lugar de la tabla con el mejor récord de la liga (64-18) y son favoritos a repetir campeonato. Ambos partidos serán transmitidos por Prime Video.

Playoffs de la NBA: partidos, horarios y por dónde verlos

Este sábado comenzarán los Playoffs de la NBA y el telón se levantará en Cleveland: los Cavaliers (4°) recibirán a Toronto Raptors (5°) desde las 14.

A partir de las 16:30, Denver Nuggets (3°) serán locales ante Minnesota Timberwolves (6°); desde las 19, New York Knicks (3°) recibirán a Atlanta Hawks (6°); y en el último turno de la noche, Los Angeles Lakers de LeBron James jugarán en su cancha ante los Houston Rockets de Kevin Durant, entre otros jugadores destacados.

El equipo de Los Angeles cuenta con dos duras bajas: sus dos máximos anotadores, Luka Doncic y Austin Reaves, se perderán el primer partido por lesión y aún no tienen fecha confirmada de regreso, aunque apuntan a poder sumarse durante el desarrollo de la serie.

La agenda de los primeros juegos (o Games 1) de los Playoffs

Sábado 18 de abril

Conferencia Este:

14:00: Cleveland Cavaliers (4°) vs. Toronto Raptors (5°) – Prime Video

19:00: New York Knicks (3°) vs. Atlanta Hawks (6°) – Prime Video

Conferencia Oeste:

16:30: Denver Nuggets (3°) vs. Minnesota Timberwolves (6°) – Prime Video

21:30: Los Angeles Lakers (4°) vs. Houston Rockets (5°)– ESPN

Domingo 19 de abril

Conferencia Este:

14:00: Boston Celtics (2°) vs. Philadelphia 76ers (7°) – ESPN

19:30: Detroit Pistons (1°) vs. 8° del Este (Orlando Magic o Charlotte Hornets) – HBO Max

Conferencia Oeste:

16:30: Oklahoma City Thunder (1°) vs. 8° del Oeste (Phoenix Suns o Golden State Warriors) – ESPN

22:00: San Antonio Spurs (2°) vs. 7° del Oeste – HBO Max