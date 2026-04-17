Niñeras vs empleadas domésticas: diferencias clave para evitar conflictos laborales

En el universo del trabajo en casas particulares, la distinción entre niñeras y empleadas domésticas suele ser el principal foco de rispideces en la relación laboral. Si bien ambas actividades se rigen por la Ley 26.844 y las escalas homologadas por la Resolución 2/2026, sus compromisos y responsabilidades no son intercambiables.

Con el impacto de la reciente Reforma Laboral y la obligatoriedad de registrar cada vínculo en el portal de ARCA, entender entre empleadas domésticas qué tareas corresponden a la categoría de Cuidado de Personas y cuáles a Tareas Generales es vital.

Para los empleadores, una confusión en estos roles puede derivar no solo en un mal clima de trabajo, sino en reclamos por diferencias salariales ante un sistema que hoy prioriza la transparencia registral y la especificidad de los servicios.

¿Cuál es la diferencia de tareas entre niñeras y empleadas domésticas con tareas generales?

La normativa es taxativa al separar las funciones de niñeras y empleadas domésticas:

Las niñeras están encuadradas en la Cuarta Categoría (Asistencia y Cuidado de Personas), que incluye el cuidado no terapéutico de niños, niñas y adolescentes.

Su compromiso central es el bienestar y la rutina de los niños, y no deben asumir roles de limpieza profunda o mantenimiento del hogar, que corresponden a la Quinta Categoría (Tareas Generales).

Cuando una trabajadora es contratada para realizar ambas funciones, surge la figura de la pluritarea. En este caso, el empleador debe registrarla en la categoría que tenga la remuneración más alta (Cuidado de Personas) y abonar el sueldo correspondiente a ese escalafón.

Intentar que una empleada doméstica realice cuidados infantiles bajo el sueldo de limpieza es una de las «zonas grises» que el sistema de ARCA hoy detecta con mayor facilidad, exponiendo al hogar a deudas por mala categorización y multas por aportes insuficientes.

Sueldo y escalas: ¿cuánto cobran niñeras y empleadas domésticas en abril 2026?

A la espera de una nueva paritaria, los haberes de abril 2026 mantienen una brecha clara entre niñeras y empleadas domésticas. Los valores vigentes, que deben ser la base para la liquidación mensual, se dividen de la siguiente manera:

Niñeras (Cuidado de Personas – Cat. 4): El valor por hora con retiro es de $3.599,86 , mientras que el sueldo mensual asciende a $455.160,14 .

El valor por hora con retiro es de , mientras que el sueldo mensual asciende a . Empleadas domésticas (Tareas Generales – Cat. 5): La hora con retiro se ubica en $3.348,37 y el sueldo mensual en $410.773,52.

Estas cifras son el piso legal obligatorio al que se debe adicionar, en nuestra región, el 30% por zona desfavorable y el 1% por antigüedad. Al comparar los ingresos de niñeras y empleadas domésticas, se observa que la responsabilidad del cuidado infantil se traduce en un haber básico superior, lo que refuerza la necesidad de una contratación transparente.

Para los empleadores de Río Negro y Neuquén, el recibo de sueldo de ARCA debe reflejar fielmente estas categorías para que la cobertura de la ART sea plena y responda a los riesgos específicos de cada tarea desempeñada en el hogar.