Se cumplen 58 años de la Ley de Medicamentos de Illia y Oñativia.

Esa ley fue derogada y sustituida por un decreto de Cavallo, que hace que la Argentina sea un depósito de medicamentos, placebos, tóxicos y en experimentación, que causan todo tipo de problemas sanitarios graves y muertes.

Entre peronistas y radicales sobran los votos para poner nuevamente la ley 16463 -Ley de Medicamentos de Illia y Oñativia- y si no se animan, callen para siempre, no hablen más de salud, porque habrán demostrado que ese tema no les importa.

Dr. Antonio Tourville