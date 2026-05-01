Crimen en Islas Malvinas de Neuquén: pasaba por la calle, sacó un cuchillo y mató a un vecino de 29 años

Crimen en Islas Malvinas de Neuquén: pasaba por la calle, sacó un cuchillo y apuñaló a un vecino de 29 años. Foto: Rodrigo Ramirez

El populoso barrio Islas Malvinas de la ciudad de Neuquén se ve consternado desde esta madrugada, cuando el silencio del feriado del Día del Trabajador, quedó roto por los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Así comenzó la secuencia en Antártida Argentina 1900, cuando pasadas las 3 de la mañana la joven se acercó a un móvil policial que pasaba cerca para avisar que su pareja Nicolás Federico Cifuentes (29) había sido atacado con un cuchillo en la vía pública. Lamentablemente ni la intervención policial ni la del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) alcanzó. El joven murió en lugar.

Sergio Llaytuqueo es el Comisario Mayor y director de delitos en la Policía de Neuquén y en diálogo con Diario Río Negro explicó que el hecho fue pasadas las 3 de la madrugada del viernes, a pocos metros del cruce entre Antártida Argentina y Facundo Quiroga.

El hecho fue en el cruce de Antartida Argentina y Facundo Quiroga. Foto: Rodrigo Ramírez

«Ocurrió en instancias en que una pareja llegaba a su domicilio, cuando pasaba un transeúnte por la calle y comenzó una gresca verbal», detalló y explicó que «la discusión pasó a un intercambio de golpes hasta que el hombre que pasaba sacó un cuchillo y atacó mortalmente a la víctima.

La pareja de la víctima, una mujer de también 29 años comenzó a gritar y a pocos metros interceptó a un móvil policial de la Comisaría Tercera. «Lamentablemente al llegar, el hombre estaba muerto», agregó la autoridad policial.

El crimen quedó registrado con las cámaras de seguridad

La causa que investiga el crimen quedó a cargo del fiscal de homicidios Andrés Azar y cuenta con varios datos concretos. En primera medida los aportes de la pareja de Nicolás Federico Cifuentes que vio el ataque y al agresor.

Por otro lado, según pudo ser confirmado a este diario, es el registro fílmico de una cámara de seguridad que muestra el momento exacto del ataque. El relevamiento de otros dispositivos serán clave para mostrar el instante previo y posterior al crimen.

A esto se le sumarán los resultados de la autopsia judicial que estarán en las próximas horas y las declaraciones de vecinos.

Un dato no menor es que por el lugar pasaron dos vehículos, uno antes del ataque y otro posteriormente. «Solicitamos a esas personas, si lograron ver algo que se comuniquen al área de Homicidios de la Policía», pidió Llaytuqueo, quien puso a disposición el número del área 4482040.

Las incógnitas del caso

Diario Río Negro recorrió el lugar del hecho y habló con vecinos, quienes aseguraron enterarse varias horas después del hecho.

En la zona hay muchos locales, algunos con cámaras en sus veredas, razón por la cual la Policía solicitó que sean aportados sus registros.

El ataque fue a las 3:10 de este 1 de Mayo. Foto: Rodrigo Ramirez.

Hasta el momento no trascendió si el homicida conocía a la pareja y si la discusión que inició la pelea era por razones circunstanciales o de viejo origen.

No hay demorados por el hecho y se trabaja en la identificación del agresor así como en los posibles lugares por donde habría escapado del lugar antes de que llegue personal policial.