Liga Argentina de básquet: Depo Viedma visita a San Isidro en el inicio de los cuartos de final
La serie se abre en San Francisco y es al mejor de cinco. El equipo de Bogliacino buscará robar uno afuera para tener la chance de definir en el Cayetano Arias.
Deportivo Viedma ya sabe de sorpresas en la Liga Argentina de básquet y también viene de dos llaves con victorias como visitante. Con ese antecedente abrirá una llave que promete ante San Isidro de San Francisco. La historia empezará este sábado a las 21:30 en el Antonio Manno en un cruce válido por los cuartos de final.
El equipo de la capital rionegrina viene de dejar en el camino a Provincial de Rosario, el mejor de la fase regular, y ahora se las verá con el 2 del Norte, que también tuvo una gran producción y cerró con registro de 23-9 (Viedma tuvo 18-14).
El segundo duelo será el lunes y después se mudarán a Viedma para disputar los encuentros del 7 y el 9 de mayo (si es necesario), El objetivo, claro está, es robar uno de los dos primeros para tener la chance de sellar la historia en el Cayetano Arias.
El goleador de los pagos de Sconochini
Lisandro Fernández, pieza clave en el quinteto capitalino, avisó: “Tenemos muchas ganas de seguir por este camino”. “Sabemos que en casa somos fuertes y en las últimas dos series logramos tener la misma intensidad como visitantes. Eso nos permitió eliminar al mejor equipo del Sur y vamos por más”, agregó el nativo de Cañada de Gómez, la misma tierra de Hugo Sconochini, el 10 de la Generación Dorada.
“Lo vi el año pasado cuando vino a Cañada con su familia. Tenemos amigos en común y sin dudas es una referencia”, comentó Lisandro sobre el capitán, que reside en Italia.
De nuevo en la Liga Argentina, Fernández explicó cómo se le ganó a Provincia, gran candidato al ascenso. “Con el pasar de la serie le fuimos tomando la mano y por eso dominamos casi siempre. En el quinto punto fuimos superiores y cometimos errores en el cierre, porque la diferencia hubiera sido mayor”, explicó.
«Hice un cambio de cabeza»
Sobre su rendimiento, que mejoró de manera notoria en la postemporada, largó: “Hice un cambio de cabeza muy grande para estos play offs y pudo darle la mano que necesitaba el equipo, pero la idea es ser un plantel largo y que la mayor cantidad de jugadores pueda sumar. En estas instancias tenemos 4-5-6 jugadores en doble dígito y a los rivales se les hace más complejo defender”.
“Acá la clave es ser regular y en eso nos enfocamos. Con Provincial siempre fuimos positivos y salimos a ganar todos los partidos, y eso vamos a intentar en la próxima fase”, cerró el 9 de un equipo que va por más.
Además de Lisandro, Guillermo Bogliacino contará con sus otros pilares fundamentales: Luciano Cáceres, Nico Paletta, Bernardo Ossela, Lucas González, Keiver Marcano, Jeffrey Merchant, Joaquín Petre y cía. En el dueño de casa sobresalen Christopher Hooper, uno de los mejores extranjeros de la categoría, Nahuel Buchailot, Lautaro Mare, Jerónimo Suñé, Marcos Saglietti y un viejo conocido de la zona como Manuel Lambrisca.
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