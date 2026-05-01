Liga Argentina de básquet: Depo Viedma visita a San Isidro en el inicio de los cuartos de final

Deportivo Viedma ya sabe de sorpresas en la Liga Argentina de básquet y también viene de dos llaves con victorias como visitante. Con ese antecedente abrirá una llave que promete ante San Isidro de San Francisco. La historia empezará este sábado a las 21:30 en el Antonio Manno en un cruce válido por los cuartos de final.

El equipo de la capital rionegrina viene de dejar en el camino a Provincial de Rosario, el mejor de la fase regular, y ahora se las verá con el 2 del Norte, que también tuvo una gran producción y cerró con registro de 23-9 (Viedma tuvo 18-14).

El segundo duelo será el lunes y después se mudarán a Viedma para disputar los encuentros del 7 y el 9 de mayo (si es necesario), El objetivo, claro está, es robar uno de los dos primeros para tener la chance de sellar la historia en el Cayetano Arias.

Bogliacino y Cáceres, DT y máximo anotador de Viedma. (Archivo)

El goleador de los pagos de Sconochini

Lisandro Fernández, pieza clave en el quinteto capitalino, avisó: “Tenemos muchas ganas de seguir por este camino”. “Sabemos que en casa somos fuertes y en las últimas dos series logramos tener la misma intensidad como visitantes. Eso nos permitió eliminar al mejor equipo del Sur y vamos por más”, agregó el nativo de Cañada de Gómez, la misma tierra de Hugo Sconochini, el 10 de la Generación Dorada.

“Lo vi el año pasado cuando vino a Cañada con su familia. Tenemos amigos en común y sin dudas es una referencia”, comentó Lisandro sobre el capitán, que reside en Italia.

De nuevo en la Liga Argentina, Fernández explicó cómo se le ganó a Provincia, gran candidato al ascenso. “Con el pasar de la serie le fuimos tomando la mano y por eso dominamos casi siempre. En el quinto punto fuimos superiores y cometimos errores en el cierre, porque la diferencia hubiera sido mayor”, explicó.

«Hice un cambio de cabeza»

Sobre su rendimiento, que mejoró de manera notoria en la postemporada, largó: “Hice un cambio de cabeza muy grande para estos play offs y pudo darle la mano que necesitaba el equipo, pero la idea es ser un plantel largo y que la mayor cantidad de jugadores pueda sumar. En estas instancias tenemos 4-5-6 jugadores en doble dígito y a los rivales se les hace más complejo defender”.

“Acá la clave es ser regular y en eso nos enfocamos. Con Provincial siempre fuimos positivos y salimos a ganar todos los partidos, y eso vamos a intentar en la próxima fase”, cerró el 9 de un equipo que va por más.

Además de Lisandro, Guillermo Bogliacino contará con sus otros pilares fundamentales: Luciano Cáceres, Nico Paletta, Bernardo Ossela, Lucas González, Keiver Marcano, Jeffrey Merchant, Joaquín Petre y cía. En el dueño de casa sobresalen Christopher Hooper, uno de los mejores extranjeros de la categoría, Nahuel Buchailot, Lautaro Mare, Jerónimo Suñé, Marcos Saglietti y un viejo conocido de la zona como Manuel Lambrisca.