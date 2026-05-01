Cutral Co sumó un centro de salud: inauguraron la ampliación en un barrio semirrural

Las vecinas y vecinos del barrio semirrural Monte Hermoso, situado al sudoeste de Cutral Co, tendrán desde ahora un centro de salud que reemplazará a la antigua posta sanitaria. La obra fue concluida y se inauguró este viernes. El gobernador Rolando Figueroa destacó el esfuerzo compartido con el municipio para llevar adelante estas instalaciones que redundarán en una mejora en la atención para la población.

Este viernes, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco, encabezaron el acto de inauguración de este centro de salud, que consistió en la ampliación y reacondicionamiento del edificio donde funcionaba la posta sanitaria. La obra estuvo a cargo del municipio cutralquense y Provincia dispuso de equipamiento y personal.

«La buena administración municipal que tiene tanto Cutral Co como Plaza Huincul, a nosotros nos permite poder planificar”, dijo en el acto el gobernador Figueroa. Describió además las otras obras que están en marcha en materia de salud como el centro oncológico.

El flamante centro de salud de Monte Hermoso atenderá la demanda del sector. (Foto: gentileza)

Antes, el jefe comunal cutralquense señaló el gusto de colaborar con la salud pública porque junto a la educación son «elementos fundamentales para el crecimiento de una sociedad» y el «Estado tiene que estar presente». En esa línea, destacó la importancia del trabajo conjunto porque «ratifica que somos el Estado y que tenemos que dar respuesta en este sentido».

Les dijo a todos los presentes que pasaron «70 años para que pueda llegar el gas a este barrio y hoy el centro de salud se inaugura con gas natural». Agregó que el tendido de la red de gas ya tiene dos tramos hechos y están en el tercero. Colaborarán con las familias que deben ahora hacer las conexiones domiciliarias y no pueden afrontar su costo. «En una provincia que tiene recursos para hacerlo y para que la distribución de la riqueza derrame en los que menos tienen», concluyó.

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro explicó que la primera vez que llegaron a la posta sanitaria recibió las quejas del personal por la falta de gas y los problemas con la electricidad. «El cambio es impresionante. Es muy significativo. Lo tenemos que hacer en conjunto entre la municipalidad y Provincia», dijo.

«Nuestra lógica es venir de una posta sanitaria a un centro de salud de 105 metros cuadrados con equipamiento nuevo y recursos humanos nuevos», agregó y para reflejar el cambio dijo que «cualquiera de los que vivía acá sabe el impacto que tiene esto. Tenemos que entender que esta es la forma de vida que tenemos y el sistema de salud que necesitamos», subrayó.

Las familias asentadas en esta zona están a unos seis kilómetros del hospital de Complejidad Media, por lo que le evitará el traslado con este nuevo centro. En cuanto a las características edilicias tiene consultorios, sector de medicina general, vacunatorio, enfermería y un gabinete de odontología.