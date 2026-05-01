Río Negro avanza en la ley que prohíbe el corte de los servicios públicos

La principal prestadora del servicio de agua y cloacas en Río Negro es la empresa estatal ARSA. Foto Archivo

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta, por amplia mayoría, el proyecto que suspende los cortes de servicios públicos esenciales hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa obtuvo 35 votos a favor y 4 en contra. Queda la segunda vuelta para su sanción y puesta en marcha del proyecto que «busca garantizar el acceso a gas, electricidad y agua a sectores en situación de vulnerabilidad».

La prohibición de cortes estuvo vigente hasta fines del año pasado, con una norma aprobada en el 2009 y sucesivas prórrogas. Este proyecto fue elevado en noviembre y pretendía darle continuidad, pero no tuvo tratamiento.

Las características

La nueva propuesta extiende ese plazo y actualiza los criterios de acceso al beneficio. Establece que no podrán interrumpirse los servicios por falta de pago a jubilados, personas con discapacidad y familias cuyos ingresos no alcancen la canasta básica. También incluye a usuarios que habitan viviendas únicas, aun cuando no sean titulares del servicio.

Para acceder, los beneficiarios deberán presentar una declaración jurada. A partir de ese trámite, las empresas estarán obligadas a restituir el servicio en un plazo de 48 horas, sin cobrar costos de reconexión.

La legisladora Odarda fue una de la autora del proyecto. Foto: M. Ochoa

Uno de los puntos centrales es que la medida no implica condonación de deuda. El proyecto obliga a las prestadoras a ofrecer planes de pago accesibles, con cuotas que no podrán superar el 20% de la factura de mayor consumo. Además, se prevén sanciones en caso de incumplimiento, con multas diarias para las empresas que no acaten la norma.

El debate parlamentario

En la sesión, la autora del proyecto, Magdalena Odarda (Vamos con Todos) aclaró que no se trata de eliminar deudas, sino de evitar que la falta de pago derive en la pérdida de servicios esenciales. La calificó como “una verdadera política pública”.

Luego, Daniel Belloso (PJ-NE) defendió la iniciativa porque tiene un “basamento constitucional” porque resguarda derechos fundamentales, especialmente de adultos mayores, y el radical Ariel Bernatene apoyó y vinculó la necesidad de la medida con el contexto nacional.

Desde JSRN, Soraya Yauhar confirmó el acompañamiento de su bloque y recordó antecedentes en el mismo sentido dentro del espacio.

El proyecto -de autoría de Odarda y los restantes miembros de las bancadas peronistas- tuvo cuatro votos de rechazo: el libertario César Domínguez, Fernando Frugoni, del ARI, como también, Juan Martín y Juan Murillo, del PRO.