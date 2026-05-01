Olmos, Tolosa Paz y Michel lanzan un espacio peronista de centro con impronta federal

En un concurrido acto en Parque Norte, se lanzó hoy un nuevo espacio peronista que tiene como referentes al presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y a los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, y cuyo objetivo es posicionar una alternativa nacional de centro con impronta federal para confrontar con el modelo de Javier Milei.

“Primero las ideas” fue la consigna de la convocatoria, que tuvo una dinámica de congreso con comisiones de trabajo, paneles temáticos que coronaron en un acto de cierre y un documento final.

Del armado también participan otras figuras de relieve como los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Ezeiza, Gastón Granados, quienes fueron de la partida en Parque Norte.

«La jornada dejó una señal política clara: la necesidad de avanzar en la construcción de un peronismo con base territorial, representativo de la Argentina productiva y con protagonismo de las provincias, descentrando el debate político de la lógica del AMBA», señalaron fuentes de la organización a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

Uno de los oradores centrales de la jornada fue Michel, quien destacó que el objetivo del encuentro fue «poner en discusión los valores que el peronismo debe representar: el federalismo, la producción, el trabajo y, sobre todo, la mejora concreta en la vida de la gente”.

Y advirtió: “Milei no está buscando poner en práctica un programa económico, está imponiendo un modelo social con una fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media. Nosotros creemos en el superávit, pero no el trucho de Javier Milei sino el de Néstor con la economía creciendo y generando puestos de trabajo”.

Por su parte, Tolosa Paz afirmó que este 1° de mayo “debe ser una piedra fundacional para reconstruir una alternativa en la Argentina”, y sostuvo que el peronismo debe volver a ser “la herramienta que ordene la vida cotidiana y recupere la dignidad de nuestro pueblo”.

Además, llamó a “construir un peronismo que convoque, debata y genere nuevos liderazgos”, con “un oído en el pueblo y otro en nuestras convicciones”, para luego plantear la necesidad de consolidar “un peronismo federal, abierto y con coraje, que vuelva a ser una esperanza concreta y una alternativa de gobierno”.

Olmos, por su lado, llamó a “discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”.

«Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal”, indicó.

Y agregó: “A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes”.

Finalmente, afirmó: “El peronismo se tiene que transformar de oposición en alternativa para volver a gobernar la Argentina”.

Achával subrayó «la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación real, capaz de dar respuestas a los problemas cotidianos de los argentinos, y de construir un proyecto de país federal, productivo y nacional”.

También tomaron la palabra el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski; el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola; el diputado nacional por San Juan, Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin; y, de manera virtual, el diputado nacional por Mendoza, Emir Félix.

Además estuvieron el legislador porteño, Claudio Ferreño, presidente del Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE), acompañado por el referente de ParTE en CABA, Luis Sanvitale».

El lanzamiento del espacio, para el cual se eligió el Día del Trabajador por su impacto simbólico, reunió a unos 4.000 dirigentes de 19 provincias, incluyendo más de 70 intendentes de todo el país y 20 legisladores nacionales.

Las comisiones estuvieron integradas por una amplia y diversa representación federal de dirigentes de todo el país, con referentes como Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente; José Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay; Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca; Fabián Gramajo, intendente de Chimbas; Guillermo Snopek, diputado nacional por Jujuy; José Urtubey, ex presidente de la UIA; Teresa Madera, vicegobernadora de La Rioja; Kelly Olmos, diputada nacional; y Juan José Bahillo, diputado provincial de Entre Ríos, entre otros

En la lista de invitados no estuvo ninguno de los referentes de los espacios que dominan la cartelera del peronismo, como el MDF, La Cámpora y el Frente Renovador.

Todos ellos fueron notificados sobre el lanzamiento de la nueva corriente política, y les avisaron que la intención no es ir contra nadie, sino sumar ideas para confluir con el resto en una próxima etapa.

En el debut del nuevo espacio en Parque Norte tampoco estuvo Miguel Pichetto, pese a que el veterano diputado nacional tiene un fluido diálogo político y articulación legislativa con Michel y Tolosa Paz.

Con información de N.A.