Los costos de la guerra

Carlos Nicolás Elosegui

DNI 23.270.422

VIEDMA

La guerra en Irán no debe medirse solo en misiles lanzados o frentes de batalla, objetivos tácticos alcanzados, sino en vidas truncadas y economías desquiciadas.

A seis meses del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el saldo humano supera los 7.900 muertos y 4 millones de desplazados. Hasta fines de junio, el conflicto dejó además 33.000 civiles heridos y 149.000 estructuras dañadas.

Desde la economía, el costo de oportunidad permite dimensionar lo que la sociedad deja de construir mientras destina recursos a la destrucción. Sólo EE.UU. lleva gastados 37.500 millones de dólares, Israel 12.000 millones e Irán 10.000 millones (para un país en vías de desarrollo). El costo global del conflicto ya supera los 600.000 millones de dólares.

Con esos recursos, los tres países podrían haber construido más de 1.000 hospitales, 1.300 escuelas y 115.000 viviendas. El FMI ajustó el crecimiento mundial a 3,1 % y la inflación global a 4,4 %, mientras el petróleo Brent se mantiene cerca de US$ 90 el barril, 22 % más caro que antes del estallido.

El impacto sobre la población civil es brutal: los precios de los alimentos subieron un 133,9% entre junio de 2025 y junio de 2026. Irán enfrenta una inflación del 87 % y pérdida de empleo masiva.

La guerra no crea riqueza: la redistribuye de forma profundamente desigual. Detrás de cada misil hay hospitales que no se construyen y vidas que no se recuperan. Ese es, quizás, el costo más difícil de medir.

