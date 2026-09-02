Héctor Luis Manchini, abogado, exjuez

DNI 7.779.947

ZAPALA

Uno de cada cuatro estudiantes y hasta uno de cada ocho jóvenes en Argentina presentan niveles de morosidad y endeudamiento vinculados al auge de las apuestas y el juego online a través de billeteras virtuales, con tasas de mora en este sector que superan el 25%. Impacto y Morosidad en Jóvenes:

• Endeudamiento digital: El uso de aplicaciones de apuestas y créditos fáciles en Fintechs y neobancos (bancos 100% digitales que brindan servicios a través de una app o sitio web) disparó la morosidad, afectando especialmente a menores de 25 años, donde la falta de pago llega al 36,8%.