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Morosidad en jóvenes

Carta de Lector

Por Carta de lector

Héctor Luis Manchini, abogado, exjuez

DNI 7.779.947

ZAPALA

Uno de cada cuatro estudiantes y hasta uno de cada ocho jóvenes en Argentina presentan niveles de morosidad y endeudamiento vinculados al auge de las apuestas y el juego online a través de billeteras virtuales, con tasas de mora en este sector que superan el 25%. Impacto y Morosidad en Jóvenes:

• Endeudamiento digital: El uso de aplicaciones de apuestas y créditos fáciles en Fintechs y neobancos (bancos 100% digitales que brindan servicios a través de una app o sitio web) disparó la morosidad, afectando especialmente a menores de 25 años, donde la falta de pago llega al 36,8%.

  • Efecto bola de nieve: Los altos intereses por pagos mínimos o refinanciaciones hacen que deudas iniciales pequeñas crezcan de forma exponencial en pocos meses.
  • Consumo problemático: Informes de Chequeado y organizaciones sociales alertan que el acceso sin freno a los casinos virtuales desde el celular es una crisis de salud pública.


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