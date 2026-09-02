Paro de ATE en aeropuertos: qué vuelos podrían sufrir demoras o cancelaciones a Neuquén y Río Negro

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizarán una jornada de reclamo salarial de 48 horas a partir del próximo 3 de septiembre. La medida se definió tras el fracaso de la última reunión paritaria con las autoridades del Gobierno.

Desde ATE ANAC indicaron que el paro también incluye movilizaciones y asambleas operativas que afectarán los servicios en franjas horarias clave. Durante esas horas, únicamente se mantendrá la atención garantizada para vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Paro de ATE: los vuelos que podrían verse afectados a Neuquén y Río Negro

Desde ATE informaron que la medida de fuerza tendrá alcance federal e impactará en los principales puntos del sistema aéreo nacional, como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Las franjas horarias afectadas serán de 9 a 12 y de 18 a 21. Si bien la operatividad se normalizará fuera de esos turnos, los vuelos comerciales programados durante ambos lapsos podrían registrar demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, argumentó: «Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que exige el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

No se brindó un detalle de los vuelos que podrían verse afectados, de igual manera a continuación te dejamos los servicios programados para este 3 de septiembre a Neuquén y Río Negro. Se recomienda revisar el estado de vuelo para prevenir.