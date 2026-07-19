Los «soberbios» coronados de gloria

Dr. Hector Luis Manchini

DNI 7779947

Abogado – Ex Juez

Los argentinos, de cualquier clase que sean, civilizados o ignorantes, tienen una alta conciencia de su valor como nación; todos los demás pueblos les echan en cara esta vanidad y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia.

Creo que el cargo no es del todo infundado y no me pesa de ello. ¡Ay del pueblo que no tiene fe en sí mismo! ¡Para ese no se han hecho las grandes cosas! ¿Cuánto no habrá podido contribuir a la independencia de una parte de la América la arrogancia de estos gauchos argentinos que nada han visto bajo el sol mejor que ellos, ni el hombre sabio ni el poderoso? El europeo es para ellos el último de todos, porque no resiste a un par de corcovos del caballo. Si el origen de esta vanidad nacional en las clases inferiores es mezquino, no son por eso menos nobles las consecuencias, como no es pura el agua de un río porque nazca de vertientes cenagosas e infectas. («Facundo, civilización y barbarie», Domingo F. Sarmiento, 1845).

De esta vanidad origen de las cosas extraordinarias es el arte en la selección argentina de futbol esencia infalible que seguramente en las últimas instancias cuando la verdad coincide con el triunfo inapelable culmina con la corona del que llega en primer lugar postergando a aquellos que sólo pueden envidiar la victoria de los soberbios y brillantes jugadores argentinos y esto será una realidad más en la confrontación con España este domingo 19 de julio.

Atentamente

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