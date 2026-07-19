Unos $90 millones recaudó Cortés con la incorporación de una polémica tasa

La Municipalidad de Bariloche incorporó el cobro de esa nueva tasa a partir de junio pasado. (foto de archivo)

En su primer mes de aplicación de la tasa que creó el “Fondo para la Ejecución y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana”, la Municipalidad de Bariloche recaudó alrededor de 90 millones de pesos, informó el secretario de Hacienda municipal, Gonzalo Lerra.

Se trata de una tasa que la gestión del intendente de Bariloche, Walter Cortés, incorporó al amparo de una ordenanza que fue sancionada el 5 de noviembre de 1992. Según el Ejecutivo, se reflotó para recaudar fondos que le permitan afrontar las obras de pavimento.

Desde la oposición cuestionaron al Gobierno municipal por echar mano a una tasa, que no forma parte de la Fiscal y Tarifaria vigente.

Lerra explicó que el FI es para financiar las obras de pavimento y surge de un 10% adicional por la tasa por servicios municipales que pagan los contribuyentes de la ciudad.

Destacó que los 90 millones que recaudaron aproximadamente por ese concepto correspondiente al mes pasado “está perfecto porque es el porcentaje esperado de recaudación en junio”.

Una tasa que se notificó en un comunicado

El 20 de mayo pasado, la Municipalidad anunció que en el marco del plan de obra pública impulsado por el intendente, “y a fin de dar respuestas concretas a las demandas de los vecinos y vecinas, el Municipio continúa fortaleciendo infraestructura propia con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución de las obras, y continuar con el plan de pavimentación de las calles, en aras de mejorar la conectividad urbana, y con el ello desarrollo de nuestra ciudad”.

“Por lo tanto, en el marco de la Ordenanza 150-CM-92, a partir del periodo 05/2026 se incorpora en la liquidación de la Tasa por Servicios Municipales (TSM), el concepto “FI-Fondo para la Ejecución y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana”, comunicó el Ejecutivo.

En el Concejo Municipal se enteraron por el comunicado de la municipalidad, porque no intervinieron en el asunto. El concejal peronista del bloque Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten planteó la nulidad de ese cobro extra a los contribuyentes.

Lerra recordó que “a los frentistas no les cobramos un valor diferencial” por las cuadras de pavimento que el municipio ejecuta en la ciudad. Afirmó que con la nueva tasa implementada, que pagan todos los contribuyentes, sean o no beneficiarios del pavimento, lo que el municipio busca es recuperar parte de esos recursos y generar un fondo para seguir con las obras.

Los cuestionamientos

“Ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de ordenanza previa y no podrán, por vía de interpretación o reglamentación, crearse obligaciones tributarias ni modificar las existentes”, argumentó Costa Brutten, en la presentación que hizo a finales de mayo pasado contra esa decisión del Ejecutivo municipal.

Alegó que el concepto «FI» incorporado a partir del período 05/2026 “no fue definido, establecido ni habilitado por ninguna ordenanza fiscal previa vigente para el ejercicio 2026. El Departamento Ejecutivo lo activó por vía de interpretación y aplicación unilateral de una ordenanza de 1992, procedimiento que la propia Ordenanza Fiscal Municipal prohíbe en forma expresa e irrefutable”, insistió.

Sin embargo, el reclamo no tuvo respuesta hasta el momento por parte del Ejecutivo, indicó este sábado Costa Brutten.