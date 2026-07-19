El reverso del «Milagro Neuquino»: El empleo crece a ritmo récord pero la provincia advierte que «no sobra trabajo»

En un escenario macroeconómico nacional fuertemente recesivo —que arrastra una pérdida de casi 300.000 puestos de trabajo y caídas drásticas en el empleo privado de provincias vecinas como Santa Cruz (-16,4%) y Tierra del Fuego (-15,6%)—, la provincia de Neuquén se posiciona en las antípodas estadísticas.

Según datos extraídos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el territorio neuquino lidera la creación de empleo en el país con un incremento del 7,1% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, lo que equivale a la incorporación de 12.000 nuevos trabajadores al circuito formal privado.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, analizó este fenómeno y detalló la radiografía del consumo provincial. El podio de la empleabilidad en Neuquén está encabezado por el sector Comercial (27.000 puestos), seguido de cerca por la Actividad Minera y Petrolera, y el rubro de la Construcción (24.000 operarios). No obstante, el funcionario advirtió que este auge económico funciona como un potente imán migratorio difícil de contener, trazando un crudo diagnóstico de la realidad habitacional, sanitaria y social de la región.

La metáfora de las zapatillas chicas y el freno a los subsidios

«El gobernador Rolando Figueroa usa una frase que describe perfectamente la situación: somos como un adolescente con las zapatillas más chicas todo el tiempo», graficó Castelli. El flujo migratorio interno alcanza registros alarmantes, constatándose el arribo de un promedio de 100 familias semanales que llegan a la provincia en busca del «derrame» de Vaca Muerta. Esta oleada demográfica impone una presión insostenible sobre los servicios públicos básicos, obligando al Estado provincial, por ejemplo, a proyectar la construcción de «un aula escolar por mes» para responder a la demanda educativa.

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo neuquino resolvió fijar prioridades y blindar el acceso a las políticas públicas habitacionales y de empleo. «No podemos ser una República Separatista ni poner fronteras, pero la prioridad absoluta es para los neuquinos y neuquinas», sentenció el ministro. A raíz de esto, se establecieron normativas de control residencial estrictas: para postularse a planes de vivienda estatales o registrarse en los nodos de inserción laboral vigentes, las familias procedentes de otras jurisdicciones deberán acreditar un mínimo de 5 años de residencia efectiva en la provincia.

Desamparo nacional, adicciones y asistencia de emergencia

El panorama se complejiza ante la falta de financiamiento de la administración central. Castelli denunció de forma explícita la ausencia de transferencias de fondos por parte del Gobierno Nacional para paliar la emergencia social en la Patagonia: «No recibimos un solo peso de Nación para hacer frente a la situación social; es toda una decisión del gobierno provincial sostener la asistencia». En este sentido, Neuquén ratificó el financiamiento autónomo de programas clave como el Plan Leña, la garrafa social y el presupuesto de comedores comunitarios, el cual demanda una inversión propia de 25.000 millones de pesos anuales.

La cara más alarmante de la migración desplanificada se evidencia en las calles céntricas y los boulevares locales, donde se incrementó el número de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Al respecto, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano coordina junto a equipos interdisciplinarios un plan de contingencia en refugios invernales. El objetivo, según explicó Castelli, es contener a quienes arribaron bajo falsas promesas laborales en los yacimientos petrolíferos pero carecen de oficios calificados. En estos casos, el Estado ofrece el acompañamiento necesario para el retorno a sus provincias de origen.

Asimismo, los relevamientos oficiales encendieron alarmas estructurales de salud pública: más del 90% de los ciudadanos en situación de calle crónica padecen cuadros severos de adicciones. Para quebrar este circuito de marginalidad, el Ministerio de Salud provincial conformó un gabinete específico de abordaje sanitario, entendiendo que la reinserción económica y la capacitación técnica no resultan efectivas si no se trata primero la problemática de base de la salud mental y los consumos problemáticos.