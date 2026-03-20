Mentiras y política

Sergio Gabriel Cerezo

DNI 27.372.757

VIRREY DEL PINO, LA MATANZA

Jamás va a haber un trabajo fijo o digno para una persona desempleada y el porqué es muy simple: es viejo, conoce demasiado del sistema y lo peor ya no es productivo ni rentable.

Es porque son simples jornaleros, a diferencia de un autónomo que trabaja por su cuenta y sin ayuda de las entidades bancarias o del Estado Nacional de turno que sólo sabe poner trabas y ver cuántas moneditas generamos por separado del sistema de los jornaleros.

Saben muy bien que son necesarios para generar esa cadena de control sobre los obreros en general de los diferentes rubros. Lo importante es el sistema y cómo generar dependencia de los más jóvenes.

Incluso la educación superior pasa a ser una traba para aquellos que desean generar dinero, ya que como autónomos se genera más capital y no olvidemos el ahorro y el interés compuesto. Pero como jornaleros, ésto es sólo un sueño, una ilusión que nunca va a pasar.

Al Estado le molesta que compremos un auto nuevo y lo gracioso es que esto es un gasto que nos ata a seguir ese régimen y sistema esclavo que tanto nos impone el poder, ¡digamos el Estado Nacional o los señores feudales!