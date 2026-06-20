Paraguay jugó con el corazón, sigue con vida y eliminó a Turquía del Mundial 2026

Paraguay llegó muy herido al dueño contra Turquía, pero pegó de entrada, le puso corazón y el 1-0 lo dejó con vida en el Mundial 2026. Así, pasó el mal trago del debut ante Estados Unidos (con 6 puntos ganó el grupo) y ahora buscará una mejor posición ante Australia, aunque tiene el atajo de entrar como uno de los mejores terceros. Para los turcos fue el adiós y, sin dudas, parte un de las selecciones que tenían ese cartel de “sorpresa”.

El partido, por la zona D, se disputó en Estadio Bahía de San Francisco y fue muy picante. Se dieron varios encontronazos a lo largo de los 90 minutos y además entregó la primera expulsión de la historia por la Ley Prestiani. Miguel Almirón, ex volante de Lanús, se tapó la boca para decirle algo a un colega de Turquía y marchó a vestuarios antes del descanso.

Arranque ideal: gol a los 64 segundos

El comienzo no pudo ser mejor para el equipo de Gustavo Alfaro. Al minuto y 4 segundos, recuperó la pelota alto tras un error en la salida rival, y Matías Galarza Fonda metió un gran zurdazo cruzado desde afuera del área para marcar el 1-0. El volante que debe volver a River, pero no sería tenido en cuenta por Chacho Coudet, hizo delirar al público guaraní. La recuperación estaba en marcha.

Desde ahí, Paraguay se replegó y apostó a la velocidad de Julio Enciso en el contragolpe. Del otro lado, Turquía tomó el control de la pelota, pero se ahogó en su propia indecisión, tal cual le sucedió frente a Australia.

La más clara fue por arriba cuando Mert Muldur ganó en el área, su cabezazo rebotó en Junior Alonso y cuando parecía que se colaba en el ángulo dio primero en el travesaño y luego en el palo de Orlando Gill.

Julio Enciso jugó un partidaz y fue la principal carta ofensiva de Paraguay. (AP)

Tras el asedio, el conjunto guaraní logró salir con pelotazos largos. Juan Cáceres pudo haber metido el segundo, pero su tiro fue al cuerpo de Uğurcan Çakir. Parecía que no quedaba nada más en la etapa inicial, pero Almirón cometió un pecado: se tapó la boca para dirigirse a Muldur. El VAR llamó al árbitro Iván Barton para avisarle, y el colegiado decidió expulsar al paraguayo aplicando la nueva regla.

Turquía no acertó y Paraguay festejo

En el complemento se veía venir que la cancha iba a estar inclinada hacia el arco de Gill. Turquía lo intentó con centros y remates de larga distancia, pero siguió con la pólvora mojada. Kenan Yildiz fue, por lejos, el mejor de su equipo, mientras que Guler estuvo ausente en la segunda mitad.

Por su parte, Paraguay, ya sin ningún delantero de referencia, mantuvo sus esperanzas en Enciso, uno de los puntos más altos, junto a una defensa que rindió a pleno y sacó todo, liderada por Gustavo Gómez. Gill, el arquero de San Lorenzo, también fue decisivo, con atajadas claves. Paraguay resistió, lo bancó con el corazón y en la última definirá su suerte ante Australia. Los dos llegan con 3 puntos.