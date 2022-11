* por Rodolfo Schroeder, DNI 23.323.173

Faltan tan solo unas pocas horas para que este año 2022 pase a la historia dentro del partido provincial MPN.

Movida histórica por parte del próximo líder indiscutido, Rolando Figueroa.

Faltan horas para que el oficialismo se dé cuenta de que de las tantas internas que convocó el MPN en su historia, ésta, la que se producirá este domingo 13 de noviembre, va ser el segundo trago amargo en este 2022, que comenzó por negarle el liderazgo a Rolando Figueroa, siendo el candidato natural por todo el MPN.

Don Felipe, Elías y Luz María Sapag deben estar reunidos meneando la cabeza como diciendo: “Ay, Jorge, le erraste fiero querido”.

Los imperios nacen, se hacen fuertes y, cuando creen que son invencibles, es ahí cuando caen.

No puedo adelantar semejante desenlace, pero “qué pinta pa’ derrota”, y estoy seguro, y mire que me animo a predecir cuál va ser el resultado.:derrota por el poco porcentaje de votantes, tanto de los afiliados como de los independientes.

Quizás el 14 de noviembre reconsideren y llamen al diálogo.

Títulos en los diarios: “Desconsuelo total del MPN”.

Si me equivoco, recibo con altura las críticas y sabré pedir perdón.