Miguel Corsi, DNI 13.924.332

Villa Regina

No, no es esta una apología de mano dura contra el narco, ni una exhortación a que el Gobierno implemente una “ahoramerca 12” o similares. En realidad intento interpelarte directamente a vos, al que se pega raquetazos, snifa, se inyecta o consume lo que le dé el presupuesto mientras escucha a Eric Clapton y su clásico “Cocaine”.

¿Qué te produce cuando ves en la tele la cantidad de asesinatos relacionados con el Narco en Rosario, Gran Buenos Aires o en tu barrio?…Digo, me interrogo: ¿Podés estar frente a tu LCD (o LSD) sin que se te revuelva el estómago mientras hacés un chequeo mental si tenés frula o no para tu próximo viaje?

Digo ¿Te da la cara como para sentirte ajeno al Narco-apocalypse now que vos mismo provocaste?

Capaz es cierto eso que la droga destruye el lóbulo frontal y en el combo destructivo se anulan los sentimientos de empatía hacia el otro, pero como vos no apretaste el gatillo, te sentís ajeno a lo que te muestra la pantalla, o sea: vos, argentino. No sé, fijate, quizás si todos aportan un granito de arena o disminuyen un gramito de blanca, la cosa mejore. No se, digo…