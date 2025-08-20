No puedo darme de baja de un plan

Juan Carlos Walter

DNI 7.574.768

GENERAL ROCA

Quiero por este medio protestar y alertar a otros por el programa Aerolíneas Plus del banco de la Nacion. Hace largo tiempo que quiero dar de baja mi adhesión a dicho programa, a pesar de infinidad de reclamos, notas y llamadas pot teléfono en la sucursal del banco en General Roca.

No he logrado la baja, de tal manera que como último recurso he solicitado la baja de la tarjeta Visa de dicho banco a la cual está asociado el programa Aerolíneas plus.

