MG. Jorge Luis Vallazza

DNI 12.975.453

SAN CARLOS DE BARILOCHE

Cuando en la década menemista comenzó a declinar la receta económica neoliberal, el llamado “círculo rojo”, a través de sus medios de comunicación hegemónicos, convenció a las mayorías que el problema era “ la pizza y el champagne” , como símbolo de las excentricidades, despilfarros y corrupción.

De la Rúa , Terragno, Chacho Álvarez y Fernández Meijide sellaron la Alianza que administraría con eficiencia y prolijidad el Estado, ratificando que el modelo económico “no se toca” (con Cavallo a la cabeza) . Un par de años después la pobreza, la desocupación y el hambre terminan explotando con los asesinatos de la represión en Plaza de Mayo, sumado al corralito con ahorristas enfurecidos atacando los bancos, y el presidente que huye en un helicóptero, dejando un país en llamas.

Los mil días de Milei ejecutan un plan económico de características muy similares. La apertura de importaciones, conlleva al industricidio y al aumento de la desocupación, con ajustes salvajes en salud, educación y obra pública. Un nuevo nuevo fenómeno del desastre lo constituyen los millones de personas endeudadas, sin ningún tipo de regulación estatal.

Quienes lo apoyaron para ganar y lo sostienen en el poder (empresarios , periodistas, legisladores obsecuentes y una parte del Poder Judicial) ya preparan un candidato de recambio que continúe con este plan económico, justificando que no se pueden seguir tolerando los insultos y expresiones violentas del presidente.

Se intenta una vez más tratar de convencer que se transita por el camino “correcto”, pero que las formas son inapropiadas y con que lo reemplace alguien más educado y empático es suficiente.

No son los modales, es el Modelo.