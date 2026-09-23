Polémica en Costa Rica: el DT argentino Batista explicó por qué no convocó a Keylor Navas y su reacción sorprendió

La encuesta que Keylor Navas publicó en Instagram luego de no ser convocado por Bocha Batista en la Selección de Costa Rica.

La ausencia de Keylor Navas en la convocatoria de Costa Rica para la Liga de Naciones de Concacaf generó una situación inesperada alrededor de la selección dirigida por Fernando “Bocha” Batista. El entrenador argentino explicó públicamente cómo fue el contacto que intentó mantener con el experimentado arquero y, poco después, el futbolista realizó una publicación que llamó la atención de los seguidores.

Navas, actualmente en Pumas, no apareció entre los convocados para el torneo continental. Para el puesto de arquero, Batista eligió a Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora, quienes integraron la nómina de 30 futbolistas más las alternativas anunciadas por el cuerpo técnico.

La explicación del entrenador sobre la ausencia del histórico referente costarricense derivó en una reacción del jugador a través de sus redes sociales. En declaraciones a Fox Sports, el director técnico fue consultado por la situación del arquero y detalló cómo había sido la comunicación entre ambos.

Keylor Navas no le contestó al "Bocha" Batista.#LaRedaccionFOX pic.twitter.com/nIfzkBE8vS — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) September 21, 2026

Qué dijo Bocha Batista sobre Keylor Navas

El DT argentino contó que mantuvo una conversación telefónica con Navas y que posteriormente intentó volver a establecer contacto durante un viaje a México. “Sobre Keylor, hemos hablado una vez por teléfono. Cuando yo estuve en México, quise acercarme una vez para hablar, pero no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé”, explicó Batista.

La declaración generó repercusión porque el arquero quedó fuera de una convocatoria importante para Costa Rica. Sin embargo, el entrenador también dejó abierta la posibilidad de que Navas vuelva a ser considerado en el futuro.

El Bocha remarcó el respeto que mantiene por la carrera del guardameta y su importancia para el fútbol costarricense. “Él merece mi respeto”, afirmó el entrenador, quien también explicó que para este comienzo de ciclo decidió apostar por otras alternativas para el puesto.

Pocas horas después de las declaraciones, Navas utilizó sus historias de Instagram para publicar una encuesta que rápidamente generó comentarios. El arquero escribió: “Si usted tiene algo importante que decir…” y ofreció dos posibilidades para responder: “Llama directamente” o “Manda un mensaje”.

La publicación no mencionó en ningún momento a Batista ni a la selección de Costa Rica. Tampoco afirmó expresamente que la encuesta estuviera relacionada con la explicación brindada por el entrenador.

Sin embargo, la cercanía temporal entre ambas situaciones hizo que distintos medios costarricenses interpretaran el mensaje como una posible respuesta indirecta a las declaraciones del técnico.

¿Cuándo habían hablado Batista y Navas?

Según la información difundida desde Costa Rica, el último contacto telefónico entre el entrenador y el arquero se produjo el 18 de marzo. En aquella conversación, ambos habían acordado volver a comunicarse en otro momento.

Ese contacto, de acuerdo con lo informado posteriormente, todavía no se había producido cuando Batista confeccionó la lista para la Liga de Naciones de Concacaf.