Matías Tabar, el contratista de Manuel Adorni, refutó la declaración de los Bitcoins y ratificó los pagos en dólares

Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la vivienda que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La defensa de Manuel Adorni en los tribunales de Comodoro Py duró poco sin recibir réplicas. Luego de que el exjefe de Gabinete presentara un escrito justificando sus gastos millonarios con supuestos ahorros de U$S 600.000 en Bitcoin, el contratista que remodeló su casa de fin de semana salió a desmentirlo con crudeza.

“Es un cabeza de termo”, disparó Matías Tabar, el empresario a cargo de las obras en el exclusivo country Indio Cuá.

El constructor no dudó en ratificar lo que ya había declarado bajo juramento: los trabajos costaron U$S 245.000 y fueron cancelados íntegramente en cash. La nueva aparición de Tabar derrumba la estrategia del exvocero, quien aseguró ante la Justicia que los arreglos habían costado mucho menos y que provenían de ganancias cripto acumuladas entre 2014 y 2018.

Parrillas VIP, cascadas y dólares en mano

Consultado sobre el nivel de exigencia de la familia Adorni para equipar su casona bonaerense, Tabar detalló a Página12 un listado de excentricidades que contrastan con los ingresos declarados por el exfuncionario. Todo se pagó, según el contratista, con dólares billete.

Entre las refacciones más onerosas que el Ministerio Público Fiscal tiene bajo la lupa, el constructor enumeró:

Parrilla automatizada: un equipo de asador de alta gama con control remoto, valuado en U$S 15.000 .

un equipo de asador de alta gama con control remoto, valuado en . Paisajismo de lujo: la instalación de una cascada artificial en el jardín de la propiedad.

la instalación de una cascada artificial en el jardín de la propiedad. Climatización total: equipos de aire acondicionado y terminaciones premium en toda la vivienda.

El empresario también apuntó contra Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Lejos de tener un rol pasivo, Tabar aseguró que ella participaba activamente en el diseño de las obras y que también le pagó en dólares en efectivo en reiteradas oportunidades.

«Tributé en ARCA»: el dardo impositivo al exfuncionario

Para intentar justificar su salto patrimonial, la defensa de Adorni argumentó que el matrimonio decidió deliberadamente «vivir como si no tuvieran» ese medio millón de dólares en criptomonedas, guardándolo para su jubilación. Tabar calificó esa excusa de carente de fundamentos y defendió la veracidad de su propia facturación.

«Mirá si será carente su argumento que tributé por lo declarado en ARCA. Me gusta pagar de más, por eso mentí», ironizó el contratista, dejando en claro que sus números están respaldados ante el organismo recaudador.

El constructor se preguntó qué beneficio sacaría de inventar un sobreprecio en su declaración judicial: «¿Qué puedo llegar a ganar yo en mentir? No sé por qué no se hace cargo de lo que hizo y deja de molestar gente trabajadora».

El callejón de las ocho billeteras virtuales

El expediente que instruye el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo entra ahora en una fase técnica clave. La coartada de Adorni se sostiene en ocho billeteras de Bitcoin. El exfuncionario aportó las claves actuales para demostrar que tiene acceso, pero los peritos advierten una falla de origen: tener la contraseña hoy no acredita que él haya sido el dueño de esos fondos entre 2014 y 2017.

Además, la defensa alegó que las compras y ventas de esas criptomonedas se hicieron de manera presencial, en efectivo y sin intermediarios identificables, un argumento que la Justicia deberá auditar con lupa. Por su parte, Tabar avisó que no hará nuevas presentaciones públicas, a menos que el fiscal lo vuelva a citar a los tribunales.