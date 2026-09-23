Un hospital de Neuquén busca profesionales: en qué áreas y cómo inscribirse

La Municipalidad de Andacollo informa que el ministerio de Salud de la Provincia abrió un llamado a concurso para cubrir las vacantes de profesional en Medicina General o Familiar para el centro de salud de la localidad.

La convocatoria está habilitada para todo interesado con capacitaciones, conocimientos y estudios en salud demostrables para trabajar en el Hospital «Dr. Antonio Gorgni».

Cómo inscribirse a la vacante de Medicina General o Familiar

La propuesta laboral del Hospital de Área «Dr. Antonio Gorgni» incluye el desempeño en trabajo interdisciplinario, atención primaria de la salud, asistencia en hospital y área rural, además de guardias de baja complejidad de 12 horas.

Para postularse e inscribirse en esta vacante laboral, las personas interesadas deben enviar sus datos personales junto con su curriculum vitae actualizado. El envío debe realizarse directamente a la dirección de correo electrónico ocdandacollo@gmail.com.

En caso de requerir más información o ante cualquier duda sobre el proceso de selección, la institución dispone de un canal de contacto directo vía WhatsApp a través del número 2942-487420.